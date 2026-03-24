FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 24 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Napoli e Roma su Alajbegovic, il nuovo Yildiz

Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco classe 2007, attira l’interesse di Napoli e Roma. Il Leverkusen eserciterà l’opzione di recompra da 8 milioni sul Salisburgo. L’agente sarà Ramadani. Il ds azzurro Manna lo segue da tempo, mentre i giallorossi hanno recentemente intensificato i contatti. (Il Giornale / Nicolò Schira)

Ore 9:30 – Giannini: “Champions difficile, manca maturità”

Giuseppe Giannini analizza il momento della Roma: “Arrivare in Champions sarà molto complicato, il calendario è duro e la squadra non ha sempre sfruttato le occasioni. Il ko con la Juventus pesa e dimostra che manca ancora maturità”. Su Malen: “Ha dato qualità e cambiato equilibri, ma non so se basterà per entrare tra le prime quattro: la concorrenza è forte e il margine d’errore è minimo”. (TMW)

LEGGI ANCHE – Ranieri: “Vogliamo la Champions, i Friedkin puntano a vincere lo scudetto. Malen? Ce lo teniamo stretto”

Ore 8:00 – Oggi c’è la ripresa: con 12 Nazionali Trigoria è deserta

Oggi la ripresa degli allenamenti a Trigoria, anche se Gasp potrà contare su mezza rosa. Sono 12 i giocatori in giro con le nazionali. Oltre ai tre azzurri (Cristante, Mancini e Pisilli) anche Tsimikas (Grecia), Malen (Olanda), Ziolkowski (Polonia), El Aynaoui (Marocco), Wesley (Brasile), Ndicka (Costa d’Avorio), Celik (Turchia), Venturino (Italia U21) e De Marzi (Usa U19). (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

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