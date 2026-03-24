Dybala, l’agente è a Roma: offerta da 6 milioni dalla Turchia

Il presente è fatto di riabilitazione, il futuro invece resta tutto da scrivere. Mentre Paulo Dybala prosegue il recupero dopo l’operazione al menisco, iniziano a emergere nuovi sviluppi sul suo destino in giallorosso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo procuratore Jorge Antun è attualmente a Roma. Una visita ufficialmente legata a motivi personali — conoscere la piccola Gia, nata lo scorso 2 marzo — ma che inevitabilmente si intreccia con le valutazioni sulle offerte arrivate negli ultimi tempi.

Al momento, però, non sono previsti incontri con la dirigenza della Roma. Un dettaglio che pesa, perché conferma una situazione di stallo sul fronte rinnovo: il club non ha avviato contatti per discutere un eventuale prolungamento, lasciando così aperti tutti gli scenari.

E gli scenari, infatti, non mancano. Da una parte c’è la suggestione Boca Juniors, con l’ipotesi di un ritorno in patria che intriga anche per la presenza dell’amico Leandro Paredes. Dall’altra si registra il forte interesse di un club di Istanbul, pronto a offrire un contratto triennale da circa 6 milioni di euro più bonus, cifre molto vicine a quelle attualmente percepite a Roma.

La sensazione è che la decisione verrà presa nelle prossime settimane. Dybala si sente ancora competitivo ad alti livelli e vorrebbe continuare a misurarsi nel calcio europeo. Ma senza un segnale concreto da parte della Roma, le alternative iniziano a prendere sempre più forma.

Fonte: Gazzetta.it