Malen resta, Brandt nel mirino: la Roma vuole riformare la coppia del BVB

In mezzo ai malumori e alle tensioni di un marzo difficile da dimenticare, la Roma si aggrappa alle poche certezze di questo 2026. E una di queste ha il nome e il cognome di Donyell Malen: 8 gol in due mesi, un impatto immediato e devastante che ha tenuto vive le speranze Champions nei momenti più bui della stagione.

Mentre l’olandese è impegnato con la nazionale per le amichevoli contro Norvegia ed Ecuador, la Roma lavora in silenzio per blindarlo. I giallorossi hanno deciso di anticipare i tempi e di non aspettare che scattino le condizioni che porterebbero all’obbligo di acquisto — qualificazione almeno in Europa League e raggiungimento del 50% delle presenze, soglia che sarebbe sufficiente raggiungere già nella prossima gara con l’Inter.

La scelta è quella di formalizzare il riscatto subito, versando 25 milioni di euro nelle casse dell’Aston Villa, ai quali si aggiungono i 2 già spesi per il prestito. Malen sarà il numero 9 della Roma anche nella prossima stagione. Ma la società non si ferma qui. Perché accanto a Malen, nella Roma del futuro, potrebbe esserci un vecchio amico.

La Roma, riferisce Leggo, ha allacciato contatti con l’agente di Julian Brandt, trequartista tedesco di 29 anni in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. I due hanno condiviso quattro stagioni in Germania, dal 2021 al 2025, accumulando insieme un totale di 73 gol.

Un’intesa collaudata, quella tra l’olandese e il tedesco, che la Roma vorrebbe provare a ricostruire in giallorosso approfittando della situazione contrattuale favorevole. Un colpo a parametro zero di qualità, per affiancare un centravanti già di proprietà: il mercato della Roma comincia a muovere i primi passi.

Fonte: Leggo