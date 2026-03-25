Tutte pazze per Castro: c’è anche la Roma con Milan, Juve e Inter

Sette gol in campionato, già in doppia cifra per il secondo anno consecutivo se si sommano le reti in Coppa Italia ed Europa. Santiago Castro continua a crescere e lo fa con una costanza che non è passata inosservata agli scout delle big italiane ed europee. Tra queste, come riporta Il Resto del Carlino, c’è anche la Roma.
Il profilo dell’argentino del Bologna è esattamente ciò che i giallorossi cercano: un centravanti giovane, con fiuto del gol e capacità di incidere anche oltre la rete — un anno fa chiuse la stagione con 10 gol tra campionato e Coppa Italia più 5 assist. Quest’anno ha già trovato la via del gol in Serie A, in Coppa Italia contro Parma e Lazio, e si è sbloccato anche in Europa segnando con Brann e Roma nelle fasi decisive della competizione. Un giocatore completo, in costante miglioramento.
Non c’è solo la Roma, però. L’Inter lo segue con attenzione in vista di una possibile cessione di Thuram a fine stagione. Il Milan è alla ricerca di un centravanti. La Juventus, dove Spalletti non sembra convinto né di David né di Openda, potrebbe muoversi. Insomma, la concorrenza è folta e di primissimo livello.
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Il CIES, l’osservatorio calcistico internazionale, aveva già stimato il valore del giocatore tra i 40 e i 50 milioni dopo la prima convocazione in nazionale, con un potenziale che potrebbe spingersi fino a 70. Cifre importanti, ma realistiche considerando la traiettoria di crescita dell’argentino.
Il nodo, però, si chiama Bologna. Il club emiliano ha appena rinnovato il contratto a Castro, un segnale inequivocabile: l’intenzione di cederlo non c’è, a meno di offerte davvero clamorose. Per la Roma, che dovrà anche risolvere la questione della panchina prima di impostare il mercato, la strada è tutt’altro che semplice. Ma il nome è sul taccuino, e in estate i giochi potrebbero riaprirsi.
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Fonte: Il Resto del Carlino
il bologna lo venderà a caro prezzo, cioè 40 / 50 ,,, troppi. Ha rinnovato un mese fà, nn lo vendono cmq
hanno venduto Ndoye al Nottigan a 44 circa
lui sarebbe un grande colpo mi piace tantissimo ma non più di 35/40 .
calafiori, palestra, freuler (a zero), koopmeiners, ndoye e castro o zirkze.
Saresti tra i favoriti per il campionato, ok sarebbe una spesa molto esosa ma a giugno usciremo dai paletti del fpf e sono convinto faremo un mercato molto importante per il centenario
Wow il PSG Manchester City e Real ci fanno un baffo.
Con solo 250/300 milioni ti fai una bella squadra….alla playstation
Se ciaoooo, 70 milioni ahahahahahahahahah
E certo, abbiamo già due centravanti, più uno da vendere e ne andiamo a prendere un altro, che ti pensi. Poi la quotazione ormai fuori controllo induce proprio a puntare su Castro, come no…
Ma anche no. Malen Vaz Soule Venturino Arena Dovbyk…
Se riusciamo a vendere Dovbyk occorre un titolare esterno sinistro( bastano 2 sessioni di mercato non sfruttate) altrimenti Gasperini giustamente ci molla.
Castro andava comprato l’anno scorso a 40 non vale la pena ed inoltre toglierebbe spazio ai nostri giovani( Vaz potrebbe essere superiore a lui nel giro di un anno, secondo me non sta facendo male ed impara in fretta).
Castro valutato 40/50 mln ?
OK…
Sicuramente , vista la valutazione , sarà apprezzato da molti.
Stranamente GIFT ORBAN non attira interesse , forse perché NON costa altrettanto.
GIFT ORBAN 17/07/2002 col Verona
serie A 1851 Min gol 7 assist 2
Verona 22 gol totali. praticamente un terzo da Orban.
Ps
Il Verona ha opzione di acquisto a 8,5 mln.
Mi piace è cattivo antipaticissimo, buona tecnica bella castagna.
Molto forte, Sartori è molto bravo a portare in Italia calciatori molti calciatori spendendo poco.
Io dal Bologna prenderei rowe
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.