Tutte pazze per Castro: c’è anche la Roma con Milan, Juve e Inter

Sette gol in campionato, già in doppia cifra per il secondo anno consecutivo se si sommano le reti in Coppa Italia ed Europa. Santiago Castro continua a crescere e lo fa con una costanza che non è passata inosservata agli scout delle big italiane ed europee. Tra queste, come riporta Il Resto del Carlino, c’è anche la Roma.

Il profilo dell’argentino del Bologna è esattamente ciò che i giallorossi cercano: un centravanti giovane, con fiuto del gol e capacità di incidere anche oltre la rete — un anno fa chiuse la stagione con 10 gol tra campionato e Coppa Italia più 5 assist. Quest’anno ha già trovato la via del gol in Serie A, in Coppa Italia contro Parma e Lazio, e si è sbloccato anche in Europa segnando con Brann e Roma nelle fasi decisive della competizione. Un giocatore completo, in costante miglioramento.

Non c’è solo la Roma, però. L’Inter lo segue con attenzione in vista di una possibile cessione di Thuram a fine stagione. Il Milan è alla ricerca di un centravanti. La Juventus, dove Spalletti non sembra convinto né di David né di Openda, potrebbe muoversi. Insomma, la concorrenza è folta e di primissimo livello.

Il CIES, l’osservatorio calcistico internazionale, aveva già stimato il valore del giocatore tra i 40 e i 50 milioni dopo la prima convocazione in nazionale, con un potenziale che potrebbe spingersi fino a 70. Cifre importanti, ma realistiche considerando la traiettoria di crescita dell’argentino.

Il nodo, però, si chiama Bologna. Il club emiliano ha appena rinnovato il contratto a Castro, un segnale inequivocabile: l’intenzione di cederlo non c’è, a meno di offerte davvero clamorose. Per la Roma, che dovrà anche risolvere la questione della panchina prima di impostare il mercato, la strada è tutt’altro che semplice. Ma il nome è sul taccuino, e in estate i giochi potrebbero riaprirsi.

Fonte: Il Resto del Carlino