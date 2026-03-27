La Bosnia elimina il Galles e gli azzurri esultano. Adani polemico: “Non dovevate inquadrarli” – VIDEO!

La Nazionale italiana batte 2-0 l’Irlanda del Nord e stacca il pass per la finale playoff delle qualificazioni ai Mondiali in programma in estate. Ma a fine partita, ad attirare l’attenzione è un episodio che coinvolge Federico Dimarco e qualche altro giocatore azzurro.

Le telecamere della Rai riprendono infatti i ragazzi di Gattuso mentre guardano i rigori della sfida tra Bosnia e Galles, vinta da Dzeko e compagni. Dopo la battuta dell’ultimo penalty, il laterale dell’Inter e Guglielmo Vicario esultano vistosamente.

Arriva quindi il commento di Lele Adani, precedentemente in telecronaca insieme ad Alberto Rimedio: “Ragazzi… Avevate detto di non farli vedere e poi li inquadrate quando esultano? Eh… Dobbiamo esultare martedì“. Di seguito il video.

Classica arroganza di chi poi paga tutto. Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.

Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIR pic.twitter.com/s0jHeGIpH3 — Max Vader (@Potereaisith) March 26, 2026

Redazione GR.net