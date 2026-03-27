La Bosnia elimina il Galles e gli azzurri esultano. Adani polemico: “Non dovevate inquadrarli” – VIDEO!

La Nazionale italiana batte 2-0 l’Irlanda del Nord e stacca il pass per la finale playoff delle qualificazioni ai Mondiali in programma in estate. Ma a fine partita, ad attirare l’attenzione è un episodio che coinvolge Federico Dimarco e qualche altro giocatore azzurro.
Le telecamere della Rai riprendono infatti i ragazzi di Gattuso mentre guardano i rigori della sfida tra Bosnia e Galles, vinta da Dzeko e compagni. Dopo la battuta dell’ultimo penalty, il laterale dell’Inter e Guglielmo Vicario esultano vistosamente.
Arriva quindi il commento di Lele Adani, precedentemente in telecronaca insieme ad Alberto Rimedio: “Ragazzi… Avevate detto di non farli vedere e poi li inquadrate quando esultano? Eh… Dobbiamo esultare martedì“. Di seguito il video.
Classica arroganza di chi poi paga tutto.
Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.
Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIR pic.twitter.com/s0jHeGIpH3
— Max Vader (@Potereaisith) March 26, 2026
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Redazione GR.net
Che pochezza. Avere paura.del Galles, non a rugby!
esatto.
ma vogliamo parlare del livello Irlanda del Nord di ieri sera?
vale il Catanzaro, la Juve Stabia….
di cosa parliamo?
❤️🧡💛
Vedrai come esultera’ la bosnia alla prossima gara! Daje Dzeko!!!
evidentemente avevano la giocata vincente della Bosnia ai rigori..
Sulla carta sembrerebbe più morbida la Bosnia rispetto al Galles ma giocando in trasferta sarà una partita difficile. Per questioni logistiche sicuramente è meglio andare a Zelenica rispetto a Cardiff ma non sarà facile. Comunque l’esultanza se la potevano risparmiare.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.