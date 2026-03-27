La Bosnia elimina il Galles e gli azzurri esultano. Adani polemico: “Non dovevate inquadrarli” – VIDEO!

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La Nazionale italiana batte 2-0 l’Irlanda del Nord e stacca il pass per la finale playoff delle qualificazioni ai Mondiali in programma in estate. Ma a fine partita, ad attirare l’attenzione è un episodio che coinvolge Federico Dimarco e qualche altro giocatore azzurro.

Le telecamere della Rai riprendono infatti i ragazzi di Gattuso mentre guardano i rigori della sfida tra Bosnia e Galles, vinta da Dzeko e compagni. Dopo la battuta dell’ultimo penalty, il laterale dell’Inter e Guglielmo Vicario esultano vistosamente.

Arriva quindi il commento di Lele Adani, precedentemente in telecronaca insieme ad Alberto Rimedio: “Ragazzi… Avevate detto di non farli vedere e poi li inquadrate quando esultano? Eh… Dobbiamo esultare martedì“. Di seguito il video.

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Redazione GR.net

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5 Commenti

    • esatto.

      ma vogliamo parlare del livello Irlanda del Nord di ieri sera?

      vale il Catanzaro, la Juve Stabia….

      di cosa parliamo?

      ❤️🧡💛

  4. Sulla carta sembrerebbe più morbida la Bosnia rispetto al Galles ma giocando in trasferta sarà una partita difficile. Per questioni logistiche sicuramente è meglio andare a Zelenica rispetto a Cardiff ma non sarà facile. Comunque l’esultanza se la potevano risparmiare.

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