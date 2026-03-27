Calciomercato Roma: Ndicka nel mirino dei top club, Massara parte da 40 milioni

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Il futuro di Evan Ndicka alla Roma è tutt’altro che scontato. Il difensore ivoriano è uno dei principali indiziati a lasciare la capitale in estate, insieme a Svilar e Koné, nell’ambito delle cessioni che la società giallorossa dovrà necessariamente effettuare per rispettare i paletti del Settlement Agreement con la UEFA.

Le pretendenti non mancano. Secondo TransferFeed, su Ndicka sarebbero in corso valutazioni da parte di diversi top club europei: Barcellona, Liverpool e Tottenham avrebbero messo gli occhi sul centrale ivoriano. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse del Besiktas, alla ricerca di rinforzi in difesa per la prossima stagione.

L’interesse è comprensibile. Ndicka ha disputato una stagione di alto livello, impreziosita da 3 gol nelle ultime 5 partite di campionato: numeri che, uniti alla solidità difensiva mostrata nel corso dell’anno, hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei radar europei.

La Roma, dal canto suo, ha già fissato la propria posizione: nessuna trattativa al di sotto dei 40 milioni di euro. Una valutazione che rispecchia il rendimento del giocatore e che la società intende difendere, consapevole che cedere un elemento di questo livello a condizioni sfavorevoli sarebbe un errore difficile da giustificare, indipendentemente dalle necessità di bilancio.

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Fonte: Transferfeed

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