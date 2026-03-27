“ON AIR!” – Piacentini: “Frattesi e Carlos per Konè? Ci si ragiona”, Pes: “Friedkin e Ranieri vogliono continuare con Gasp”, Lo Monaco: “Pellegrini via a zero? Non ne sono convinto…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ma questa vergogna di fischiare gli inni della nazionale avversaria…ma la vogliamo smettere? Quello non è l’inno di una squadra di club, ma rappresenta la dignità di una nazione, costruita spesso sul sacrificio e sul sangue degli esseri umani. Se andiamo in Bosnia e ci fischiano l’inno, poi facciamo gli indignati. Ma noi per primi ieri abbiamo fischiato l’inno dell’Irlanda del Nord…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma il prossimo anno avrà bisogno di quattro titolari per essere da podio: un esterno, l’ala sinistra, un centrocampista titolare e un difensore, se viene venduto Ndicka. Wesley ha dimostrato di essere bravo anche a sinistra, per cui l’esterno titolare lo potresti anche prendere a destra. Frattesi per Koné? Dovrebbe esserci un conguaglio, tra l’altro io non so nemmeno se sia così adatto al gioco di Gasperini. Ma se dovessero offrirci Frattesi e Carlos Augusto per Konè, ci si ragiona…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Secondo me alla Roma bastano tre titolari per fare un salto di qualità: io Ndicka lo sostituirei con Ghilardi e non compro nessuno lì dietro, e investo di più sui tre giocatori che ti servono…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ieri male Wesley con il Brasile nell’amichevole con la Francia, ha fatto un buco difensivo… Oggi si parla di Carlos Augusto per la Roma dell’anno prossimo, secondo me sarebbe un rinforzo perfetto, è il classico “cavallo” gasperiniano. Ma anche Dodò della Fiorentina non sarebbe male, con Wesley che in quel caso resterebbe a sinistra…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se l’Irlanda del Nord avesse avuto George Best, avrebbe vinto ieri sera. Io tra Kean e Pio Esposito mi prenderei più il secondo, ma questo Kean mi sembra ancora a metà, solo uno come Gasp potrebbe farlo diventare una freccia. Carlos Augusto? E’ un giocatore di Riso, che lo sapete, ormai è il nuovo direttore sportivo della Roma…però io Carlos Augusto me lo prenderei…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quanto c’è di Gasp nelle scelte dei rinnovi? Una buona componente. Mancini e Cristante nella idea di calcio sono due giocatori che gli danno certezze. Mancini resta un difensore affidabile, ma su di lui la scelta del club era già fatta. Su Hermoso c’è molto di più la mano di Gasp, ci fa grande affidamento. Da parte della Roma, di Ranieri e di Friedkin non c’è mai stato il pensiero di non continuare con Gasp. La volontà della proprietà è ricompattare tutto, ma non sarà facile e bisognerà essere bravi a farlo con un progetto credibile. Ma Gasp lo sappiamo: a Bergamo avrà dato 10 volte le dimissioni, con Percassi che è sempre stato bravo a mediare. E poi non ci sono panchine disponibili, a 68 anni non penso voglia restare fermo una stagione…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Carlos Augusto? Secondo me la Roma dovrebbe prendere un giovane, potrei capire Bernasconi, anche se a me non risulta che sia stato mai chiesto. Zaragoza? Non vedo come possa uscirne la Roma se non pagando la penale al Bayern. Pellegrini? Oggi i quotidiani scrivono che andrà via a parametro zero a giugno, ma io non sono completamente convinto…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Attenzione alla Bosnia, ha qualche giocatore insidioso come ad esempio Demirovic, attenzione a quel giocatore… La Roma? Io credo che ci sia un’idea definita sul prossimo mercato tra partenze e cessioni, partendo dalla convinzione che si continuerà con Gasperini. Io se dovessi puntare un copeco, lo farei sulla permanenza di Gasp…”

Redazione Giallorossi.net