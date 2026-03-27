ULTIME DA TRIGORIA – Soulè fa progressi. Fasciatura al polpaccio per Hermoso

Nell’ultimo allenamento della settimana al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’, con ben 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Gasperini ha potuto contare su alcuni giovani aggregati al gruppo: Raul Zinni, Mohamed Seck, Francesco Panico e Mattia Della Rocca hanno completato il ranghi durante la seduta.

Ma la notizia più attesa riguarda Matias Soulé. L’attaccante argentino si è allenato ancora una volta con il resto del gruppo, confermando i progressi dopo il lungo stop per la pubalgia. Le sue condizioni sono in miglioramento e l’obiettivo resta quello di essere convocato per il big match di San Siro contro l’Inter, in programma nel giorno di Pasqua alle ore 20:45. Ogni seduta che passa è un passo in più verso il rientro.

Per quanto riguarda Mario Hermoso, il difensore spagnolo si è presentato in campo con una fasciatura al polpaccio sinistro, ma ha svolto l’intera seduta regolarmente con i compagni. Nessun allarme, dunque, per lo spagnolo.

Redazione GR.net