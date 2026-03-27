Salah, suggestione dall’Inghilterra: “Può tornare alla Roma”. Ma l’ingaggio è inavvicinabile

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a giugno da svincolato di lusso, e il suo nome sta circolando in tutta Europa. In Inghilterra, come riporta La Gazzetta dello Sport, si parla persino di un clamoroso ritorno alla Roma, club in cui l’egiziano ha militato dal 2015 al 2017.

Una suggestione affascinante, alimentata dal legame sentimentale del giocatore con la capitale, ma che si scontra con una realtà economica difficilmente superabile. L’ostacolo principale è l’ingaggio: Salah percepisce circa 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra che la Roma non può avvicinarsi lontanamente. Il club giallorosso ha fissato il tetto massimo degli stipendi a 4 milioni. Una distanza abissale, che rende l’operazione quasi impossibile nelle condizioni attuali.

Le alternative per l’egiziano non mancano. L’Al-Ittihad e l’Al-Qadsiah in Arabia Saudita sono pronti a garantirgli uno stipendio almeno equivalente, se non superiore. E dalla MLS si muove il San Diego con un interesse concreto. Tuttavia entrambe le opzioni presentano delle criticità: l’Arabia Saudita si trova a un passo da una zona di conflitto in Medio Oriente, una situazione che crea più di qualche perplessità. Gli Stati Uniti, invece, sono geograficamente lontani dall’Egitto, la sua casa.

Scenari complicati, che tengono aperto il rebus sul futuro di uno dei giocatori più forti degli ultimi dieci anni. Il ritorno a Roma resta una suggestione romantica, ma ad oggi è molto lontano dalla realtà.

Fonte: Gazzetta dello Sport