Roma, quattro addii: arrivano le offerte per i big in scadenza

La sosta per le nazionali è il momento giusto per fare la conta. E i numeri, in casa Roma, parlano chiaro: quattro giocatori pesanti — per storia, per ruolo e soprattutto per ingaggio — sembrano destinati a lasciare la capitale in estate. Dybala, Pellegrini, Celik ed El Shaarawy insieme valgono 35 milioni di euro lordi all’anno. Una cifra che, nell’ottica del fair play finanziario, la Roma non può permettersi di ignorare.

Si parte da Paulo Dybala. La Joya tornerà quasi certamente in Argentina: lo vuole lui, lo vuole la moglie, e lo vuole anche Leandro Paredes, che continua a tenere aperte le porte del Boca Juniors. Un addio che si preannuncia sentimentale ma inevitabile.

Più intricata la situazione di Lorenzo Pellegrini. Tra l’ex capitano e la società non ci sono stati più contatti. Nel frattempo si muovono Napoli e Inter, con i nerazzurri che rappresentano la destinazione preferita del centrocampista in caso di divorzio definitivo. Più defilata, invece, la Juventus.

Chi invece sembra già avere la valigia in mano è Zeki Celik. Il terzino turco chiedeva 4 milioni a stagione per rinnovare, la Roma non si è spinta oltre i 2,6. La Juventus è pronta ad approfittarne e ad affondare il colpo per assicurarsi il giocatore a parametro zero.

Infine El Shaarawy, che potrebbe chiudere il cerchio tornando al Genoa di De Rossi: proprio con la maglia del Grifone, diciotto anni fa, era iniziata l’avventura del Faraone in Serie A. Un ritorno che avrebbe il sapore di una storia che si chiude dove era cominciata.

Quattro storie diverse, un denominatore comune: la Roma che verrà sarà profondamente diversa da quella attuale. La costruzione è già iniziata.

Fonte: La Repubblica