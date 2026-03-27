Roma, quattro addii: arrivano le offerte per i big in scadenza

La sosta per le nazionali è il momento giusto per fare la conta. E i numeri, in casa Roma, parlano chiaro: quattro giocatori pesanti — per storia, per ruolo e soprattutto per ingaggio — sembrano destinati a lasciare la capitale in estate. Dybala, Pellegrini, Celik ed El Shaarawy insieme valgono 35 milioni di euro lordi all’anno. Una cifra che, nell’ottica del fair play finanziario, la Roma non può permettersi di ignorare.
Si parte da Paulo Dybala. La Joya tornerà quasi certamente in Argentina: lo vuole lui, lo vuole la moglie, e lo vuole anche Leandro Paredes, che continua a tenere aperte le porte del Boca Juniors. Un addio che si preannuncia sentimentale ma inevitabile.
Più intricata la situazione di Lorenzo Pellegrini. Tra l’ex capitano e la società non ci sono stati più contatti. Nel frattempo si muovono Napoli e Inter, con i nerazzurri che rappresentano la destinazione preferita del centrocampista in caso di divorzio definitivo. Più defilata, invece, la Juventus.
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Chi invece sembra già avere la valigia in mano è Zeki Celik. Il terzino turco chiedeva 4 milioni a stagione per rinnovare, la Roma non si è spinta oltre i 2,6. La Juventus è pronta ad approfittarne e ad affondare il colpo per assicurarsi il giocatore a parametro zero.
Infine El Shaarawy, che potrebbe chiudere il cerchio tornando al Genoa di De Rossi: proprio con la maglia del Grifone, diciotto anni fa, era iniziata l’avventura del Faraone in Serie A. Un ritorno che avrebbe il sapore di una storia che si chiude dove era cominciata.
Quattro storie diverse, un denominatore comune: la Roma che verrà sarà profondamente diversa da quella attuale. La costruzione è già iniziata.
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Fonte: La Repubblica
per Dybala , oltre a lui la moglie e paredes ,lo vogliamo anche tutti noi che torni in argentina ,o al limite in qualche altra destinazione , purché lontano da Roma .
Per pellegrini invece potrebbe andare bene un rinnovo e uno scambio con frattesi ,lasciando stare così KONE
Non è esattamente così anche se i fatti danno ragione ai suoi detrattori. Però Dybala fu preso per riportare la Roma in CL e se non fosse stato per Taylor la missione impossibile Paulo l’ aveva portata a termine. Ora comunque è giusto separarsi.
tutto come da logica. Giocatori non più giovani a parametro zero possono essere appetibili per altre squadre a cifre che molto probabilmente la Roma non vuole piu’ garantire alla luce delle necessita’ tecnico tattiche della squadra o del rendimento offerto, e’ ovvio che sia quasi certo un addio .
A me più che le partenze, per altro nell’aria ormai da tempo, mi preoccupano più gli arrivi.
Sono 4 giocatori che perdi e che dovrai rimpiazzare.
Sia Dybala che Pellegrini, al netto delle prestazioni e delle qualità fisiche sono giocatori di esperienza.
Celik se pur non valendo 4M a stagione, perché parliamo di cifre fuori standard, era un buon rimpiazzo.
Spero che sul mercato la Roma sia scaltra e trovino giocatori che non facciano rimpiangere questi ceduti!
Dybala non gioca praticamente mai; Pellegrini gioca decentemente una ogni 5 ( e sto largo); celik, un rimpiazzo ( che però gioca sempre titolare). Meglio vadano tutti e tre, con i costi che hanno . Poi, che Dybala sia un grande rimpianto, nessun dubbio.
Ma con la richiesta fisica di Gasp, serve gente integra e che non salti per terra ogni 2 contrasti. L’unico dei tre , sarebbe Celik. Ma a 4 mio (già a 2.5) me pare davvero esagerato
solo celik ha un valore e sinceramente se vuole 4 milioni a 30 anni ,pure lui può andare tranquillamente ,gli altri tre può dispiacere ma per i minuti giocati, (pellegrini anche per quello che non ha fatto vedere) possono andare tranquillamente con un grazie ma senza rinpianti
Era ora, non ho niente in contrario verso giocatori che iniziano e spesso finiscono la carriera nella stessa squadra, ma devi chiamarti Totti o altri come lui. Allora si, ma pesi morti come quelli indicati decisamente addio
Si sapeva e nessuno dovrebbe sorprendersene: occorrono 5-6 acquisti di livello. Di più se si sarà costretti a fare un paio di maggiori plusvalenze (e comunque qualche cessione di contorno e di giocatori in prestito si avrà comunque). Ed è questa, della scelta dei nuovi, la parte difficile.
Però Celik deve mostrarsi riconoscente ad una società che lo ha valorizzato e fare il suo dovere fino in fondo (sarebbe stato meglio che si accordasse con una squadra non di serie A).
For me, Dybala will stay in Rome until his retirement.
Solo Paulo merita una riflessione, se accettasse stipendio dimezzato.
Ma anche no!
quindi daresti 4 milioni ad un giocatore che fa 15 partite l’anno di cui decisive 2 forse 3. Direi che serve investire su promesse, come è stato fatto con Soule , Wesley, Ghilardi, Zio , Kone. Civogliono giocatori sani che garantiscano 40 partite l’anno su 50 .
via tutti e 4
mettece pure cristante (e forse mancini) e hai fatto bingo
tocca svecchiare il parco giocatori e prendere giovani
Ce ne faremo una ragione ! :-))
Questi 4 non sono più da Roma: Dibala è sparito e sta sempre sciancato! Pelle gioca così così e manco sempre ! Celik a 4 milioni deve lucidare pure il Colosseo! El Sharawy si è spento, è un rincalzo buono, ma la Roma deve aspirare al meglio!
Eppoi 35 mln risparmiati !!
Tante bellissime cose per il vostro futuro(Tranne quando ci giocherete contro)
Addio !!!
quest’anno si capirà il vero valore di massara, soprattutto se (probabilmente) non ci saranno gli introiti Champions. Ok che magari questi calciatori hanno finito il loro ciclo alla Roma ma è indubbio che per questa rosa attualmente sono importanti ed altrettanto importanti dovranno essere quelli che arriveranno. spero solamente che al comando della rosa ci sia sempre Gasperini e che questa volta venga ascoltato
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.