Mancini e Cristante fino al 2030: l’annuncio ufficiale dopo la sosta

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante con la Roma sembrano ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta SportMediaset, i due prolungamenti contrattuali sono praticamente definiti e l’annuncio ufficiale è atteso dopo la sosta.
Il tempismo non è casuale: il difensore e il centrocampista sono attualmente impegnati con la Nazionale italiana nei play-off Mondiale, motivo per cui la formalizzazione è stata rimandata a fine pausa. Una questione di opportunità più che di trattativa ancora aperta.
Entrambi i giocatori hanno un contratto in scadenza a giugno 2027, ma i nuovi accordi — vociferati ormai da tempo negli ambienti giallorossi — dovrebbero portare il loro legame con la Roma fino al 2030. Tre anni in più per due dei giocatori più utilizzati in stagione, pilastri di una squadra che punta a costruire continuità dopo un finale di campionato ancora tutto da scrivere.
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Fonte: Sportmediaset.it
ma si continuiamo a rinnovare contratti a mezzi giocatori a cifre imbarazzanti
No vabbè. Anche basta.
pilastri da anni di una squadra che non si qualifica in Champion. per me ca benissimo rinnovabili il contratto ma le cifre devono essere quelle di 2 giocatori che non devono essere fra i titolari. a 1 milione e mezzo più bonus va bene, oltre siamo alle solite..
Per sempre sesti!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.