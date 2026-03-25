Mancini e Cristante fino al 2030: l’annuncio ufficiale dopo la sosta

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante con la Roma sembrano ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta SportMediaset, i due prolungamenti contrattuali sono praticamente definiti e l’annuncio ufficiale è atteso dopo la sosta.

Il tempismo non è casuale: il difensore e il centrocampista sono attualmente impegnati con la Nazionale italiana nei play-off Mondiale, motivo per cui la formalizzazione è stata rimandata a fine pausa. Una questione di opportunità più che di trattativa ancora aperta.

Entrambi i giocatori hanno un contratto in scadenza a giugno 2027, ma i nuovi accordi — vociferati ormai da tempo negli ambienti giallorossi — dovrebbero portare il loro legame con la Roma fino al 2030. Tre anni in più per due dei giocatori più utilizzati in stagione, pilastri di una squadra che punta a costruire continuità dopo un finale di campionato ancora tutto da scrivere.

Fonte: Sportmediaset.it