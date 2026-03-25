FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 25 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Friedkin all’assalto della Champions

La qualificazione in Champions è una vera ossessione per Dan Friedkin, che negli ultimi mercati ha investito senza improvvisazioni: 30 milioni per Wesley e altri 25 previsti per il riscatto di Malen. In cinque anni la Roma non è mai andata oltre il quinto posto, ma ora serve il salto: la Champions porterebbe risorse fondamentali anche in vista del nuovo stadio di Pietralata. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:35 – Pisilli, dalla notte di Nizza alla Nazionale

Da serata difficile a Nizza a punto fermo della Roma: Niccolò Pisilli ha ribaltato il suo percorso. Dopo l’errore che ha provocato il penalty contro il Nizza, il centrocampista ha conquistato spazio con Gasperini, diventando presenza costante nel 2026 tra campionato e coppe. Il tecnico lo considera un centrocampista moderno per inserimenti, verticalità e aggressività. Ora anche la Nazionale: “Con Gasperini si fatica ma migliori. Devo farmi trovare pronto”. (Corsera)

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