ULTIME DA TRIGORIA – Soulè ancora in gruppo: aumenta l’ottimismo per l’Inter

0
109

Arrivano segnali incoraggianti da Trigoria sul fronte Matías Soulé. L’argentino, dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, ha lavorato con i compagni anche oggi, confermando i progressi nel percorso di recupero dalla pubalgia.

Il numero 18 giallorosso vede sempre più vicino il rientro in campo, con un obiettivo cerchiato in rosso: la sfida contro l’Inter, in programma il 5 aprile a San Siro, nel giorno di Pasqua, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.

I prossimi giorni saranno fondamentali per ritrovare la migliore condizione dopo 38 giorni di stop e lasciarsi definitivamente alle spalle il problema fisico.

LEGGI ANCHE – Malen resta, Brandt nel mirino: la Roma vuole riformare la coppia del BVB

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoCalciomercato, Roma in corsa per Ismael Konè: servono 30 milioni

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome