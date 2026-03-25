ULTIME DA TRIGORIA – Soulè ancora in gruppo: aumenta l’ottimismo per l’Inter

Arrivano segnali incoraggianti da Trigoria sul fronte Matías Soulé. L’argentino, dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, ha lavorato con i compagni anche oggi, confermando i progressi nel percorso di recupero dalla pubalgia.
Il numero 18 giallorosso vede sempre più vicino il rientro in campo, con un obiettivo cerchiato in rosso: la sfida contro l’Inter, in programma il 5 aprile a San Siro, nel giorno di Pasqua, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.
I prossimi giorni saranno fondamentali per ritrovare la migliore condizione dopo 38 giorni di stop e lasciarsi definitivamente alle spalle il problema fisico.
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Redazione GR.net
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