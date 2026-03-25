Calciomercato, Roma in corsa per Ismael Konè: servono 30 milioni

Un Koné che può partire, un altro che potrebbe arrivare. Il mercato della Roma inizia a intrecciarsi attorno allo stesso cognome, ma con prospettive opposte.

Da una parte c’è Manu Koné, sempre più nel mirino dell’Inter dopo il trasferimento sfumato la scorsa estate. Dall’altra, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, spunta il profilo di Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo finito anche sul taccuino giallorosso.

Classe 2002, arrivato in neroverde dal Marsiglia, Ismaël Koné si è imposto come uno dei centrocampisti più continui del campionato: 27 presenze, 26 delle quali da titolare, con 5 gol e una duttilità che gli permette di ricoprire più ruoli in mediana. Un profilo moderno e dinamico, capace di abbinare quantità e inserimenti offensivi.

La concorrenza, però, è già agguerrita: oltre alla Roma, sul centrocampista si registrano gli interessi di Milan, Juventus, Inter e Napoli. E il Sassuolo non ha alcuna intenzione di svendere un giocatore su cui ha già investito con convinzione: riscattato per circa 10 milioni e blindato con un contratto fino al 2030, per aprire una trattativa servirà mettere sul piatto almeno il triplo di quella cifra.

Fonte: Il Resto del Carlino