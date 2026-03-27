Frattesi paga Konè: l’inter prepara lo scambio

Non si placano le voci su Manu Koné e l’Inter, e stavolta l’indiscrezione si fa più concreta e assume una forma precisa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe pensando di utilizzare Davide Frattesi come chiave per sbloccare l’operazione che conduce al centrocampista giallorosso.
Il ragionamento dell’Inter è lineare: Frattesi non è più al centro del progetto, trattenerlo a Milano sarà difficile, e la Roma potrebbe tornare a essere la destinazione giusta per il centrocampista romano. Il club nerazzurro valuta Frattesi 30 milioni, una cifra che potrebbe entrare nell’equazione di uno scambio — o di un’operazione combinata — che porti Koné ad Appiano Gentile.
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Per il francese della Roma, l‘Inter sarebbe disposta a sfondare quota 40 milioni, avvicinandosi anche ai 50 a determinate condizioni. Cifre importanti, che la scorsa estate avevano spinto la Roma ad alzare un muro — anche sotto la pressione della piazza — facendo saltare una trattativa già in stato avanzato.
Ora lo scenario si ripropone, ma con una variabile in più sul tavolo. Frattesi cambia i contorni dell’operazione e potrebbe rendere l’offerta nerazzurra più difficile da respingere. La Roma dovrà decidere se quel muro regge ancora, o se stavolta le condizioni sono diverse.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
Ho capito ce danno 3 Frattesi….
Personalmente aspetterei il mondiale perchè se la Francia andrà avanti, come credo, il valore di Konè dovrebbe salire. Dopodichè ringrazerei Konè e lo cederei al migliore offerente, possibilmente all’estero. Purtroppo è un bel giocatore ma non mi sembra indispensabile e non prende la porta nemmeno con le mani.
Se Frattesi poi si può prendere ad un prezzo decoroso, in contanti, è un’operazione che farei.
Ha 26 anni ma negli ultimi due ha giocato poco ed è un profilo che ci farebbe comodo.
cosi non si crescera mai.. noi vendiamo in italia e rinforziamo i nostri diretti concorrenti..gli altri fanno soldi in europa..
Lo aspettavamo con ansia questo articolo!
Un evergreen
lo aspettavamo tutti con ansia l’articolo su Frattesi. Fonte Gazzetta….
Davvero…però lui piu 20 mio per Kone ci penserei. Con la differenza ti cerchi un altro interditore, se non sbaglio lo stesso Kone lo pagarono un cifra simile
io aspetto di cantare ancora Nacho Nacho man, gotta be a Nacho man dei Village People… altro evergreen!
accettare uno scambio del genere significa certificare in modo definitivo la rinuncia a voler raggiungere qualche obiettivo e sottoporre i tifosi giallorossi all’ennesima umiliazione
più che altro perché Frattesi non si può vedere, ma non facciamo l’ errore di considerare Kone un campione, se qualcuno ci offre dai 45 in su come dicono è da vendere subito, sta pure a diventa’ fracico….
sottoporre i tifosi all umiliazione .come ogni sporca domenica e ogni santo anno. niente di nuovo .
Premesso che valutare 30 frattesi e 40/50 Konè è una bestemmia, l’operazione ha una sua logica solo per il fatto che Roma e Inda devono fare plusvalenze.
E’ vero che Konè non segna neanche con le mani, ma di giocatori come Frattesi, anche più giovani, se ne trovano a 15 milioni.
Pisilli allora quanto vale?
Abbiamo già l’acquolina in bocca!
Prendiamolo subito, diamo all inter in cambio Kone e Malen. Almeno staremo in pace per un po di tempo.
e niente …. frattesi è destinato a venire a Roma per forza di cose secondo la cazzetta
Il ragionamento dell’Inter è di chi se fa i conti per fatti suoi! Perchè non si capisce chi gli dice che loro possono valutare Frattesi 30M e la Roma accettarne al massimo solo 50 per Koné.
Se Frattesi vale 30M allora Koné parte da 60M. Non è che se il giocatore sta all’Inter vale di più e se sta alla Roma vale di meno, sto concetto non gli è chiaro né all’Inter né alla Gazzetta dello Sporc.
Il valore del giocatore non lo decide l’Inter quindi volete Koné, cacciate li sordi.
Da molto tempo mi sorge un dubbio.Il proprietario di questo giornale è,forse il papà di Frattesi?
La Roma ,dovendo vendere o volendolo sarebbe il caso chiedesse danaro in cambio di uscite di giocatori e che comprasse in base alla vera esigenza del suo allenatore, anche con oculatezza e certamente anche guardando in prospettiva,ma senza operazioni a vanvera.
Chiamatemi alla 300esima volta che parleranno di uno scambio Frattesi-Konè
2 trattative separate. prima ce date 55/60 per Kone. Poi si tratta Frattesi a 20/25 milioni
La “Cazzetta”… 🤣🤣🤣
Serve altro per certificare che è un giornale “appecorato” alle strisciate..???
Cmq Chivu e Marotta, se è vero che vogliono Konè,,, hanno stancato.
chi si credono di essere?? arriva l inter dobbiamo stendere il tappetto rosso??
poi con tutti i centrocampisti che ci sono in europa.
Perchè nn vadano a comprare i giocatori del Como!!! se glieli danno…….
Lookman, venduto all estero, come Oshimen, Retegui, etc , etc,,,, anche la Roma può fare cosi.
Ancora ? Ma basta co’ sta storia.
ahahahahahah
Frattesi più 25 mln glielo porto sulle spalle a Milano
Tecnicamente è una follia. Ma anche lo scambio Pellegrini Spinazzola lo era. Queste cose si fanno. È improbabile. Ma impossibile proprio no.
uno scambio del genere,merita una sollevazione
Ve pago io 30 milioni se Ve lo tenete. 😂
Sicuramente c’è un refuso nell’articolo, credo che dovremmo essere noi a dare un conguaglio all’Inter…
di marco e 40 milioni e ne parlamo….
A me Konè piace molto ma fino al limite dell’aria anche se ogni tanto fa buoni assist. Se l’interesse è reale, e non il classico articolo da fermo campionato, credo che Frattesi + 30 ml si può fare.
Frattesi più 50 , allora forse ci si potrebbe sedere. Anche perchè il Kone del futuro già lo abbiamo in casa e dè Pisilli. Con quei 50 ti prendi Hjulmand e fai un centrocampo Hjulmand Pisilli Frattesi Cristante El Hanouij e Kone del Sassuolo.
Non scherziamo, Frattesi è due anni più vecchio e so due anni che non gioca tant’è che ha perso il posto pure in Nazionale. Konè è titolare di una delle nazionali più forti del mondo. Fate i bravi.
frattesi puo restare a milano
se dobbiamo vendere Kone facciamoli dopo i mondiali, dove la Francia ha grosse possibilità di vincerli, e venderlo a chi sia al suo massimo prezzo
no regalato all’inter
Ma frattesi è la riserva delle riserve se fanno una cosa del genere ci devono delle spiegazioni, se proprio devo vendere kone mi dai i soldi
Ci sarebbe una sommossa popolare se accettano di scambiare il centrocampista titolare della nazionale francese con una riserva, ma poi perché proprio all’ inter?
Ngula!!!
FORZA ROMA
Frattesi quanto? 30 mln? forse 2 anni fa….ora dopo che l’inter gli ha fatto fare 2 anni di panca al max 18/20 mln e siamo buoni. ho sempre apprezzato frattesi dalla primavera ma il tempo passa e se ti tengono in panca il to valore scema…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.