Frattesi paga Konè: l’inter prepara lo scambio

Non si placano le voci su Manu Koné e l’Inter, e stavolta l’indiscrezione si fa più concreta e assume una forma precisa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe pensando di utilizzare Davide Frattesi come chiave per sbloccare l’operazione che conduce al centrocampista giallorosso.

Il ragionamento dell’Inter è lineare: Frattesi non è più al centro del progetto, trattenerlo a Milano sarà difficile, e la Roma potrebbe tornare a essere la destinazione giusta per il centrocampista romano. Il club nerazzurro valuta Frattesi 30 milioni, una cifra che potrebbe entrare nell’equazione di uno scambio — o di un’operazione combinata — che porti Koné ad Appiano Gentile.

Per il francese della Roma, l‘Inter sarebbe disposta a sfondare quota 40 milioni, avvicinandosi anche ai 50 a determinate condizioni. Cifre importanti, che la scorsa estate avevano spinto la Roma ad alzare un muro — anche sotto la pressione della piazza — facendo saltare una trattativa già in stato avanzato.

Ora lo scenario si ripropone, ma con una variabile in più sul tavolo. Frattesi cambia i contorni dell’operazione e potrebbe rendere l’offerta nerazzurra più difficile da respingere. La Roma dovrà decidere se quel muro regge ancora, o se stavolta le condizioni sono diverse.

Fonte: Gazzetta dello Sport