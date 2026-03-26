L’Italia batte l’Irlanda del Nord (2-0) e si assicura la finale play-off del Mondiale

0
47

L’Italia stacca il pass per la finale dei playoff Mondiali battendo 2-0 l’Irlanda del Nord al termine di una gara dai due volti. Dopo un primo tempo opaco, chiuso sullo 0-0 e con poche idee, gli azzurri di Gennaro Gattuso cambiano marcia nella ripresa e risolvono la partita in pochi minuti.

A sbloccarla è Sandro Tonali, che trova il gol con un destro preciso dal limite dell’area, dando la scossa a una squadra fino a quel momento troppo timida. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Moise Kean, bravo a chiudere i conti con un sinistro chirurgico all’angolino.

Tra i protagonisti anche Gianluca Mancini, titolare per tutti i 90 minuti e autore di una prova ordinata e senza sbavature. Spazio nel finale anche a Niccolò Pisilli, entrato nell’ultimo quarto d’ora per dare energie fresche al centrocampo.

Ora l’Italia attende l’avversaria della finale, che uscirà dal confronto tra Galles e Bosnia, ancora in bilico ai supplementari dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Un ultimo passo per conquistare il pass Mondiale.

LEGGI ANCHE – La Uefa frena Friedkin: in Europa una sola tra Roma e Everton

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome