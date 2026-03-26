L’Italia batte l’Irlanda del Nord (2-0) e si assicura la finale play-off del Mondiale

L’Italia stacca il pass per la finale dei playoff Mondiali battendo 2-0 l’Irlanda del Nord al termine di una gara dai due volti. Dopo un primo tempo opaco, chiuso sullo 0-0 e con poche idee, gli azzurri di Gennaro Gattuso cambiano marcia nella ripresa e risolvono la partita in pochi minuti.
A sbloccarla è Sandro Tonali, che trova il gol con un destro preciso dal limite dell’area, dando la scossa a una squadra fino a quel momento troppo timida. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Moise Kean, bravo a chiudere i conti con un sinistro chirurgico all’angolino.
Tra i protagonisti anche Gianluca Mancini, titolare per tutti i 90 minuti e autore di una prova ordinata e senza sbavature. Spazio nel finale anche a Niccolò Pisilli, entrato nell’ultimo quarto d’ora per dare energie fresche al centrocampo.
Ora l’Italia attende l’avversaria della finale, che uscirà dal confronto tra Galles e Bosnia, ancora in bilico ai supplementari dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Un ultimo passo per conquistare il pass Mondiale.
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Giallorossi.net – G. Pinoli