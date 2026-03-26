FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 26 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Hermoso, la Roma vuole attivare la clausola

Viaggia verso la conferma Mario Hermoso. Il contratto dello spagnolo scade a giugno, ma Roma ha un’opzione a suo favore da esercitare entro la fine del campionato per un ulteriore anno di contratto. L’idea a Trigoria è quella di mantenerlo in organico e l’attivazione della clausola dovrebbe arrivare a ridosso della scadenza. (Il Tempo)

Ore 8:50 – Gasp psicologo. Alla squadra 3 giorni di riposo

A Trigoria si lavora con un gruppo ridotto per via delle nazionali: spazio ai giovani della Primavera e a sedute ad alta intensità, tra parte atletica e tattica. Gasperini pretende qualità nonostante le assenze, puntando anche sull’aspetto mentale. Previsti tre giorni di stop per ricaricare le energie, poi testa all’Inter. (Corriere dello Sport)

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Ore 7:15 – Soulé accelera: terzo allenamento nel mirino

Matías Soulé vede il rientro: dopo due allenamenti consecutivi in gruppo, oggi può arrivare il terzo decisivo per puntare alla convocazione. Gasperini lo considera centrale nel progetto e i numeri lo confermano: con l’argentino la Roma viaggia a 1,88 punti di media, senza scende a 1,40. Il rientro potrebbe arrivare già nel prossimo match, anche se servirà ancora cautela nella gestione dei carichi. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

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