Totti: “Vorrei la Roma in Champions ma il Como è favorito”

Francesco Totti è stato ospite a Como per un torneo di Padel ed è tornato a parlare della corsa Champions, che riguarda la squadra lariana, la sua Roma e la Juventus. L’ex capitano giallorosso ha detto la sua anche sulla squadra allenata da Cesc Fabregas. Ecco le sue parole.
Sul Como e Nico Paz
“Nico Paz? Lui è fortissimo, il giovane più forte e più interessante della Serie A, in assoluto. Ma del Como mi piace soprattutto il collettivo, la squadra, il modo in cui giocano tutti insieme. La vera forza è questa, ancora più delle individualità”.
Sulla corsa Champions
“Dipende tutto da loro, e questo è un gran vantaggio, anche perchè in questo momento è la squadra che è più in forma. Certo, io non posso non sperare che ci vada la Roma, e non bisogna dimenticarsi della Juve, che è sempre pericolosa. Ma certamente il Como ha grandi possibilità, sì, possono farcela”.
Sulla veridicità di un suo ritorno in campo con la maglia del Como
“Potrebbe esserlo…”.
Sulla veridicità di un suo ritorno in campo con la maglia del Como
“Potrebbe esserlo…”.
a Como sorridono alla battuta e tutti sereni
a Roma avrebbero fatto 3 giorni di articoli e maratone radio.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.