Totti: “Vorrei la Roma in Champions ma il Como è favorito”

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Francesco Totti è stato ospite a Como per un torneo di Padel ed è tornato a parlare della corsa Champions, che riguarda la squadra lariana, la sua Roma e la Juventus. L’ex capitano giallorosso ha detto la sua anche sulla squadra allenata da Cesc Fabregas. Ecco le sue parole.

Sul Como e Nico Paz
“Nico Paz? Lui è fortissimo, il giovane più forte e più interessante della Serie A, in assoluto. Ma del Como mi piace soprattutto il collettivo, la squadra, il modo in cui giocano tutti insieme. La vera forza è questa, ancora più delle individualità”.

Sulla corsa Champions
“Dipende tutto da loro, e questo è un gran vantaggio, anche perchè in questo momento è la squadra che è più in forma. Certo, io non posso non sperare che ci vada la Roma, e non bisogna dimenticarsi della Juve, che è sempre pericolosa. Ma certamente il Como ha grandi possibilità, sì, possono farcela”.

Sulla veridicità di un suo ritorno in campo con la maglia del Como
“Potrebbe esserlo…”.

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1 commento

  1. Sulla veridicità di un suo ritorno in campo con la maglia del Como
    “Potrebbe esserlo…”.

    a Como sorridono alla battuta e tutti sereni
    a Roma avrebbero fatto 3 giorni di articoli e maratone radio.

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