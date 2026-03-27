ULTIMA ORA – Tegola Wesley: infortunio muscolare, lascia il ritiro del Brasile

Brutte notizie per Gasperini. Wesley ha lasciato il ritiro della Nazionale brasiliana a causa di un infortunio muscolare e farà rientro anticipato a Roma.
Il terzino classe 2003, convocato da Ancelotti per gli impegni amichevoli del Brasile, verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico giallorosso. La sua presenza nei prossimi impegni della Roma, a cominciare dalla sfida contro l’Inter, è dunque in dubbio.
Un contrattempo che si aggiunge a una lista di indisponibili già lunga, proprio nel momento in cui la squadra si prepara al rush finale di stagione con la Champions League ancora nel mirino.
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Redazione GR.net
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speriamo che sia solo affaticamento
Ma va*******o!
Anche la sfiga interviene come al solito…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.