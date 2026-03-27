FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
530

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 27 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Kessié sogna il ritorno in Italia: Roma alla finestra

Franck Kessié valuta il ritorno in Serie A a fine stagione: il centrocampista è in scadenza con l’Al Ahli e prende tempo sul rinnovo nonostante l’offerta. Sulle sue tracce soprattutto la Juventus, ma anche la Roma osserva la situazione: Gian Piero Gasperini lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta e lo riabbraccerebbe volentieri. Operazione complicata per l’ingaggio, ma possibile in caso di cessione di Manu Koné. (Tuttosport)

LEGGI ANCHE – Calciomercato, Roma in corsa per Ismael Konè: servono 30 milioni

Ore 8:30 – Malen-Roma, riscatto deciso: operazione da 25 milioni

Il futuro di Donyell Malen è già scritto: la Roma è pronta a esercitare il riscatto dall’Aston Villa per circa 25 milioni di euro, dopo i 2 versati per il prestito. Il ds Frederic Massara può procedere senza dubbi dopo il via libera dei Friedkin: l’attaccante ha convinto tutti a Trigoria. (Corriere dello Sport)

Ore 7:10 – Roma, rinnovi pronti: Cristante e Mancini fino al 2029

La Roma blinda due colonne del presente e del futuro: Bryan Cristante e Gianluca Mancini rinnoveranno il contratto fino al 2029. L’intesa è già definita, manca solo l’ufficialità attesa entro fine stagione. In arrivo anche l’estensione per Mario Hermoso, tramite opzione unilaterale del club fino al 2027. (La Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLa Bosnia elimina il Galles e gli azzurri esultano. Adani polemico: “Non dovevate inquadrarli” – VIDEO!

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome