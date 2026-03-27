FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 27 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Kessié sogna il ritorno in Italia: Roma alla finestra

Franck Kessié valuta il ritorno in Serie A a fine stagione: il centrocampista è in scadenza con l’Al Ahli e prende tempo sul rinnovo nonostante l’offerta. Sulle sue tracce soprattutto la Juventus, ma anche la Roma osserva la situazione: Gian Piero Gasperini lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta e lo riabbraccerebbe volentieri. Operazione complicata per l’ingaggio, ma possibile in caso di cessione di Manu Koné. (Tuttosport)

Ore 8:30 – Malen-Roma, riscatto deciso: operazione da 25 milioni

Il futuro di Donyell Malen è già scritto: la Roma è pronta a esercitare il riscatto dall’Aston Villa per circa 25 milioni di euro, dopo i 2 versati per il prestito. Il ds Frederic Massara può procedere senza dubbi dopo il via libera dei Friedkin: l’attaccante ha convinto tutti a Trigoria. (Corriere dello Sport)

Ore 7:10 – Roma, rinnovi pronti: Cristante e Mancini fino al 2029

La Roma blinda due colonne del presente e del futuro: Bryan Cristante e Gianluca Mancini rinnoveranno il contratto fino al 2029. L’intesa è già definita, manca solo l’ufficialità attesa entro fine stagione. In arrivo anche l’estensione per Mario Hermoso, tramite opzione unilaterale del club fino al 2027. (La Gazzetta dello Sport)

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