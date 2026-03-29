Roma su Issa Doumbia: sfida a Milan e Inter

Un cognome che riporta alla memoria un passato recente, ma con una storia tutta diversa. Issa Doumbia si sta mettendo in luce con continuità e rendimento, attirando l’attenzione di diversi club.

Il centrocampista del Venezia, classe 2003, è tra i protagonisti della stagione della squadra veneta, attualmente in testa al campionato di Serie B con tre punti di vantaggio sul Monza. Un ruolo centrale nel gruppo e numeri che certificano il suo impatto: 6 gol e 4 assist in 31 presenze, dati che ne confermano la crescita.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Roma avrebbe acceso i riflettori sul giocatore, monitorando con attenzione il suo sviluppo. L’interesse giallorosso, però, si inserisce in un contesto competitivo: sul centrocampista ci sono infatti anche Milan e Inter.

A 22 anni, Doumbia si trova davanti a una fase decisiva della sua carriera. Sullo sfondo anche la scelta internazionale: pur essendo italiano, è nel mirino della Costa d’Avorio, che punta a convincerlo a rappresentarla nei prossimi impegni. La sua ambizione, tuttavia, resta legata all’azzurro e a un futuro in Serie A.

Fonte: Tuttosport