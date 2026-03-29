Totti-Roma, svolta vicina: pronto il ritorno da ambasciatore

Quando si parla di Francesco Totti, il legame con la Roma resta inevitabile. Anche nell’evento di Operazione Nostalgia, andato in scena nella Capitale, l’ex numero 10 ha attirato l’attenzione tra giocate e applausi, confermando quanto il rapporto con i tifosi sia ancora fortissimo.

Un affetto che si riflette anche nel desiderio di rivederlo all’interno del club. Dopo una fase di ottimismo iniziale, però, il dialogo tra le parti aveva subito un rallentamento, legato soprattutto alla definizione del ruolo. La proprietà Friedkin aveva pensato a una figura di rappresentanza in vista del centenario, mentre Totti avrebbe preferito un coinvolgimento più operativo. Una distanza che aveva portato a una fase di stallo.

Negli ultimi giorni, tuttavia, qualcosa è cambiato. Secondo quanto riportato da la Repubblica, i contatti tra l’ex capitano e la proprietà si sono intensificati, anche grazie all’intervento di Claudio Ranieri nel ruolo di mediatore. Un’accelerazione che ha riaperto concretamente il dialogo.

La soluzione che prende forma va nella direzione inizialmente tracciata dal club: Totti dovrebbe diventare brand ambassador della Roma in occasione del centenario del 2027. Nessun incarico operativo nell’immediato, quindi, ma una presenza istituzionale forte e simbolica.

Resta aperta, però, la prospettiva di un’evoluzione futura. In un secondo momento, infatti, non è escluso che il suo ruolo possa ampliarsi anche in ambito sportivo. Per ora, la priorità è chiudere il cerchio su un ritorno che, dopo settimane di riflessione, appare sempre più vicino.

Fonte: La Repubblica