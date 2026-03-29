Roma-Everton, nodo multiproprietà: la strategia dei Friedkin

Il tema della multiproprietà torna d’attualità e coinvolge direttamente la Roma e l’Everton. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la famiglia Friedkin avrebbe già individuato una possibile soluzione per evitare complicazioni sul fronte UEFA, nel caso in cui entrambi i club dovessero qualificarsi alle coppe europee.

Il regolamento, infatti, non vieta in senso assoluto la presenza di due squadre con la stessa proprietà nelle competizioni continentali, ma impedisce loro di partecipare alla stessa manifestazione senza adeguati correttivi entro una scadenza precisa, fissata al primo marzo. Un dettaglio non secondario, considerando che sia la Roma sia l’Everton sono attualmente in corsa per un posto in Europa.

A Trigoria, tuttavia, filtra una certa tranquillità: la dirigenza avrebbe analizzato ogni possibile scenario e non ritiene che la situazione possa penalizzare il club giallorosso. Un precedente recente offre una traccia: nel 2024, il caso Girona – legato al City Football Group – fu risolto con l’approvazione della UEFA dopo il trasferimento delle quote a fiduciari indipendenti tramite una “blind trust structure”, un meccanismo pensato per separare controllo e influenza del proprietario.

Un modello che potrebbe essere replicato anche in questo caso, ad esempio attraverso modifiche nella composizione dei consigli di amministrazione, con l’ingresso di figure esterne e indipendenti. L’ipotesi era stata sollevata nei giorni scorsi proprio da La Repubblica, che aveva evidenziato come il rischio non fosse più soltanto teorico.

Sul campo, la questione resta aperta: la Roma è pienamente in corsa per un piazzamento europeo, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions, mentre l’Everton occupa una posizione utile per l’Europa League. In caso di arrivo nella stessa competizione, una delle due squadre verrebbe esclusa o dirottata nella coppa inferiore.

Al momento, però, dalla proprietà arrivano segnali rassicuranti. La situazione è monitorata e le possibili contromisure sono già sul tavolo, in attesa degli sviluppi definitivi legati ai piazzamenti di fine stagione.

Fonte: La Repubblica