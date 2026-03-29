Roma, il tempo di Augusto

Un’idea che prende forma e che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. La Roma torna a muoversi sul mercato dei terzini sinistri, un’esigenza emersa con forza già da gennaio tra adattamenti, indisponibilità e prestazioni sotto le aspettative. In questo contesto, come riportato dal Corriere dello Sport, i radar di Trigoria si sarebbero orientati su Carlos Augusto, profilo esperto e abituato a giocare con una difesa a tre alle spalle.

Il laterale, attualmente all’Inter, ha 27 anni e rappresenterebbe una soluzione immediata per la fascia mancina, anche considerando l’uscita a parametro zero di Celik e la necessità di riportare Wesley sulla corsia destra. Un innesto mirato che permetterebbe di evitare un doppio investimento nello stesso ruolo, concentrando le risorse soprattutto sull’attacco.

La situazione contrattuale del brasiliano aggiunge un elemento di riflessione: accordo in scadenza nel 2028 e distanza sul rinnovo. Non è considerato sul mercato, ma neppure intoccabile. La valutazione dell’Inter si aggira intorno ai 20 milioni, mentre la Roma potrebbe fermarsi a una cifra leggermente inferiore, tra i 15 e i 16.

Sul tavolo, però, potrebbe entrare un’altra variabile. Il club nerazzurro è alla ricerca di un centrocampista fisico e tra i profili più apprezzati c’è Manu Koné. Un nome già trattato in passato: l’estate scorsa, infatti, l’operazione era stata praticamente definita sulla base di 35 milioni più bonus, prima del passo indietro della Roma.

Il rendimento del francese in questa stagione non ha fatto altro che confermare l’interesse, destinato a riaccendersi al termine del campionato. Anche perché la società giallorossa dovrà fare i conti con la necessità di generare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i paletti UEFA. In questo scenario, un sacrificio appare inevitabile e Koné è tra i giocatori con maggiore mercato, insieme a Svilar e Ndicka.

Da qui nasce l’ipotesi di un intreccio tra le due operazioni, pur mantenendo separati i percorsi: da una parte la cessione del centrocampista entro fine giugno, dall’altra l’eventuale arrivo di Carlos Augusto da definire a luglio. Una soluzione che potrebbe facilitare il dialogo tra le parti, senza però modificare la struttura tecnica dei due affari.

Fonte: Corriere dello Sport