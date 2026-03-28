FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 28 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – Wesley ko: lesione muscolare, a rischio l’Inter

Brutte notizie dal Brasile per Wesley França: il terzino della Roma ha lasciato il ritiro della nazionale per una lesione al flessore della coscia destra, accusata nell’amichevole persa 2-1 contro la France national team. Il giocatore rientrerà a Roma per gli esami: se confermata la diagnosi, è a rischio la sfida con l’Inter del 5 aprile. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:15 – Totti verso il ritorno: trattativa in corso

A 33 anni dall’esordio in Serie A, Francesco Totti si avvicina al ritorno alla Roma: i Friedkin stanno trattando il rientro della leggenda in vista del centenario. Le parti dialogano e si va verso una fumata bianca, anche se senza tempi imminenti e con un ruolo inizialmente legato a immagine e branding. Non decisive, finora, né le parole di Claudio Ranieri né la cena con Gian Piero Gasperini. (Il Romanista)

Ore 10:20 – Chierico compie 67 anni, gli auguri della Roma

Giorno importante per Odoacre Chierico, che spegne oggi le 67 candeline. E la Roma, sui social, ha voluto fare gli auguri ad uno dei protagonisti del secondo scudetto giallorosso: “Tanti auguri a Odoacre Chierico che oggi compie 67 anni! Campione d’Italia 1982-83. Coppa Italia 1983-84. 119 presenze e 10 gol”.

Ore 9:30 – Desideri: “Eriksson mi lanciò, pensavo scherzasse”

Stefano Desideri racconta la sua nuova passione per la pesca sportiva, nata da bambino e riscoperta fino ai Mondiali in Messico: “Ho respirato la vera libertà”. Poi il ricordo della Roma e del debutto con Sven-Göran Eriksson: “Mi chiamò per dirmi che avrei giocato al posto di Carlo Ancelotti, pensavo fosse uno scherzo”. Sull’esperienza nel vivaio con Bruno Conti: “Oltre 100 ragazzi diventati professionisti”. E su Nils Liedholm: “Un personaggio bizzarro, si affidava anche a uno ‘stregone’”

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