Calciomercato Roma, occhi su Carlos Augusto: rinnovo in stallo con l’Inter

In vista di giugno, in casa Roma è prevista una mini rivoluzione della rosa. Diversi giocatori sono infatti vicini all’addio e tra questi figura anche Celik, il cui rinnovo appare lontano e la permanenza nella capitale sempre più incerta.

Il direttore sportivo Massara ha messo nel mirino Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’Inter. Il profilo piace molto a Trigoria e rappresenta una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini, che lo aveva già indicato ai tempi dell’Atalanta.

L’operazione, tuttavia, si preannuncia complessa. Il club nerazzurro non ha intenzione di privarsi facilmente del giocatore e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ha già presentato una proposta di rinnovo da circa 3,3 milioni di euro netti a stagione.

Al momento la trattativa tra Carlos Augusto e l’Inter è in una fase di riflessione. L’intesa complessiva è ancora distante e i principali nodi non sarebbero economici, bensì legati alle garanzie tecniche. Il brasiliano punta infatti a un ruolo centrale nel progetto e chiede maggiori certezze in termini di impiego e minutaggio.

In questo scenario di incertezza, la Roma resta vigile e pronta a inserirsi, mentre sullo sfondo si registra anche l’interesse dell’Atletico Madrid.