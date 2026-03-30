Roma, sosta amara: a Milano è di nuovo emergenza

La sosta per le Nazionali non è ancora finita, ma la Roma non vede già l’ora che termini. Gli impegni internazionali hanno lasciato il segno sulla rosa giallorossa, aggiungendo nuove preoccupazioni a una situazione già delicata.

L’appuntamento più atteso è quello di domenica prossima a San Siro contro l’Inter, una sfida che vale doppio: per i nerazzurri, alle prese con la pressione di Napoli e Milan nella lotta Scudetto; per la Roma, che insegue il Como di tre lunghezze in zona Champions, a pari merito con la Juventus di Spalletti. Una partita che potrebbe dire molto sul finale di stagione di entrambe le squadre.

Ma Gasperini deve fare i conti con un’infermeria che si riempie. A Koné si è aggiunto nelle ultime ore Wesley, che con il Brasile ha riportato una sospetta lesione alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma lo stop potrebbe essere abbastanza lungo: il tecnico spera di riaverlo almeno per le partite contro Atalanta e Bologna, in programma il 18 e il 25 aprile, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al quarto posto.

Non ci sono certezze per Matias Soulé, che potrebbe essere della partita a San Siro nonostante la pubalgia non gli dia ancora tregua. Una possibile convocazione tutta da valutare nei prossimi giorni.

E in difesa la situazione non è delle più rassicuranti. Hermoso, da poco rientrato dopo un lungo stop, si allena ormai da giorni con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro. Un segnale che la situazione è tutt’altro che risolta, e che Gasperini dovrà monitorare con attenzione.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport