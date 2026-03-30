Aldair: “Totti alla Roma il prima possibile. Gasp va fatto lavorare con serenità”

Gasperini, la corsa Champions e il grande assente: Francesco Totti. Aldair, storico difensore centrale brasiliano della Roma, è tornato a parlare del club giallorosso in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Tre temi, tre risposte nette, da chi quella maglia l’ha vissuta dall’interno per anni.

Chi vede favorita nella corsa al quarto posto?

«La Roma parte leggermente dietro. Ma facendo punti su un campo difficile come quello di San Siro manderebbe un segnale forte. Ci sono però altre squadre davanti a lei. I giallorossi devono cercare di finire bene il campionato, ci devono provare e fare più punti possibile per alzare la pressione sulle avversarie. Non dipende solo dalla Roma, ma si può incidere, anche a distanza, sulle prestazioni delle altre. Onestamente però credo che la favorita per il quarto posto sia la Juventus. Di solito quando i bianconeri arrivano alle ultime giornate con un obiettivo da raggiungere, non sbagliano. La storia, in tal senso, ha un peso. Mi aspetto un filotto di vittorie da parte loro. Sta alla Roma tenere la battaglia aperta fino all’ultimo e complicare loro la vita».

Riporterebbe Totti dentro la società?

«Onestamente mi aspettavo di vederlo in un ruolo dirigenziale già tempo fa. Al momento ancora non c’è, ma mi auguro per lui e per il bene della società che presto si possa trovare un ruolo adatto a lui. Non vedo possibili evoluzioni diverse da questa. Totti deve stare dentro questo club perché nessuno lo rappresenta più di lui. La soluzione più giusta, quella più logica, è quella di riportarlo a Trigoria. E il prima possibile».

Cosa pensa di Gasperini?

«Sembra che stia seminando bene: è la persona giusta per aiutare la Roma a raggiungere uno status più importante rispetto a quello attuale. Ma deve lavorare con serenità».

Fonte: Gazzetta dello Sport