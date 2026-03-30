Soulè, parla il preparatore: “Per tre mesi ha stretto i denti, ma poi…”

Quaranta giorni di lavoro silenzioso, determinato, quotidiano. Matias Soulé non si è fermato un secondo, nemmeno ieri — giorno di riposo — quando ha trascorso il pomeriggio a lavorare insieme al suo preparatore fisico e osteopata Guido Viggiano, figura che lo segue da anni. Un percorso di recupero lungo e delicato, raccontato proprio da Viggiano a Il Messaggero.
Il problema fisico dell’argentino è stato più serio di quanto trapelato: «Il fastidio più forte lo ha avuto all’adduttore destro, ora per fortuna sta meglio ma ci sono volute tre o quattro settimane. Questo problema non è come un infortunio muscolare e non ci sono tempi precisi».
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Un guaio che in realtà covava da tempo: «Non era al 100% neanche prima di fermarsi. Per tre mesi ha stretto i denti utilizzando gli antinfiammatori, e non è positivo per un calciatore di 22 anni. Dopo la partita contro il Napoli ha iniziato la fase di riabilitazione».
La strada dell’intervento chirurgico — percorsa da altri calciatori con problemi simili come Zaccagni e Rovella — non è mai stata presa in considerazione: «È stato il primo infortunio che ha avuto nella Capitale. Ha giocato tantissimo e il corpo aveva bisogno di riposo, ma senza operazione».
L’obiettivo dichiarato è la sfida di San Siro contro l’Inter, ma Viggiano non si sbilancia: «A Milano ci sarà? Non posso dirlo io. Sarebbe fantastico e quello è l’obiettivo. Vuole arrivare a quella partita in forma, ma è fermo da cinque settimane». E poi una frase che racconta lo stato d’animo di Soulé meglio di qualsiasi analisi tecnica: «Vedere le partite da fuori non è facile. È triste perché non ha potuto aiutare la squadra né in Serie A né in Europa League». La voglia di esserci c’è tutta. Adesso la parola passa al corpo.
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Fonte: Il Messaggero
Ha giocato tantissimo e il corpo aveva bisogno di riposo, a 22 anni? A memoria ha giocato tanto quanto gli altri (se non di meno). Forse il suo fisico è un po’ fragile sotto questo aspetto.
a memoria ha giocato tutte le partite fino a che si è fermato, il fatto che abbia giocato più di un mese con l’ infiammazione ha fatto il resto. Gasp spreme i calciatori da sempre.
scusa Carlo ma la pubalgia e’ una infiammazione nella zona del pube molto subdola, compare improvvisamente e l’ unica cura e’ il riposo, evidentemente il Calo di rendimento avuto a ridosso dello stop era dovuto a questa problematica, il fatto che sia giovane o meno non influisce.
All’inizio Gasperini faceva giocare sempre gli stessi. Comprensibile quando hai una squadra nuova e vuoi far assimilare schemi e movimenti. Il problema è che si sono creati tanti piccoli problemi fisici che alla lunga sono venuti a galla.
5 settimane senza allenarsi per un calciatore significano che ci vuole almeno un altro mese di preparazione dopo .Comunicazione as roma in mano a tutti. tutti parlano, tutti dicono ,tutti esperti. ma comunicati ufficiali as roma due o tre l’anno. ovvero nuovo allenatore ,nuovo sponsor e stadio da finire alla mia età pensionabile ovvero fra 20 anni. Avanti tutta.
La pubalgia arriva quando meno te lo aspetti, De Rossi quando è esploso con la prima squadra nel 2003 si è dovuto fermare 6 mesi per questo problema. Platini appena arrivato in Italia rendeva pochissimo per la pubalgia ed i ritmi non erano certi quelli di oggi. Non sapete niente e parlate a vanvera purtroppo. Soule’ è uno dei quattro giocatori più forti della Roma insieme a Kone’, Wesley e Malen, Dybala non fa testo per me. In assenza dei primi 3 è impossibile giocarci la Champions.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.