Soulè, parla il preparatore: “Per tre mesi ha stretto i denti, ma poi…”

Quaranta giorni di lavoro silenzioso, determinato, quotidiano. Matias Soulé non si è fermato un secondo, nemmeno ieri — giorno di riposo — quando ha trascorso il pomeriggio a lavorare insieme al suo preparatore fisico e osteopata Guido Viggiano, figura che lo segue da anni. Un percorso di recupero lungo e delicato, raccontato proprio da Viggiano a Il Messaggero.

Il problema fisico dell’argentino è stato più serio di quanto trapelato: «Il fastidio più forte lo ha avuto all’adduttore destro, ora per fortuna sta meglio ma ci sono volute tre o quattro settimane. Questo problema non è come un infortunio muscolare e non ci sono tempi precisi».

Un guaio che in realtà covava da tempo: «Non era al 100% neanche prima di fermarsi. Per tre mesi ha stretto i denti utilizzando gli antinfiammatori, e non è positivo per un calciatore di 22 anni. Dopo la partita contro il Napoli ha iniziato la fase di riabilitazione».

La strada dell’intervento chirurgico — percorsa da altri calciatori con problemi simili come Zaccagni e Rovella — non è mai stata presa in considerazione: «È stato il primo infortunio che ha avuto nella Capitale. Ha giocato tantissimo e il corpo aveva bisogno di riposo, ma senza operazione».

L’obiettivo dichiarato è la sfida di San Siro contro l’Inter, ma Viggiano non si sbilancia: «A Milano ci sarà? Non posso dirlo io. Sarebbe fantastico e quello è l’obiettivo. Vuole arrivare a quella partita in forma, ma è fermo da cinque settimane». E poi una frase che racconta lo stato d’animo di Soulé meglio di qualsiasi analisi tecnica: «Vedere le partite da fuori non è facile. È triste perché non ha potuto aiutare la squadra né in Serie A né in Europa League». La voglia di esserci c’è tutta. Adesso la parola passa al corpo.

Fonte: Il Messaggero