Stadio Roma a Pietralata, arsenico nel terreno: rischio iter ordinario

Il sogno dello stadio di proprietà si complica, almeno sul fronte procedurale. A Pietralata, durante i carotaggi archeologici propedeutici al progetto del nuovo impianto della Roma, sono emersi campioni di terreno contaminati da arsenico e idrocarburi pesanti. Una scoperta che, come riporta il Corriere della Sera, non rappresenta necessariamente un problema insormontabile dal punto di vista tecnico, ma che rischia di avere conseguenze significative sui tempi e sulle modalità dell’iter autorizzativo.

L’arsenico rilevato potrebbe essere ricondotto alla natura stessa del suolo, mentre gli idrocarburi pesanti potrebbero avere origine antropica — sversamenti in un’area che è rimasta abbandonata per anni, almeno fino a quando la Roma non ha iniziato a interessarsene. Il club si era già mosso a dicembre per segnalare le anomalie riscontrate nel terreno, portando avanti i propri sondaggi con grande precisione. Ora però entra in gioco l’ARPA, che dovrà effettuare le proprie analisi in contraddittorio attraverso una procedura che richiede circa due mesi — e che potrà partire solo al termine degli scavi archeologici, previsti tra un mese circa.

È proprio questa sovrapposizione di tempi a creare il problema principale. Lo slittamento complessivo rischia di essere sufficiente a escludere lo Stadio della Roma dal dossier Euro 2032, facendogli perdere il beneficio dell’iter velocizzato garantito dal Commissario Massimo Sessa. In Campidoglio l’interesse pubblico per il progetto è stato appena rinnovato, con l’ipotesi di nominare un sub-commissario — forse lo stesso sindaco Roberto Gualtieri — per accelerare la procedura.

Ma se i tempi dell’ARPA non dovessero permetterlo, la Roma si troverebbe a percorrere l’iter ordinario in Conferenza dei Servizi: una strada che il club non teme in assoluto, ma che presenta qualche insidia in più rispetto alla corsia preferenziale. Un cantiere aperto, in tutti i sensi.

Fonte: Corriere della Sera