Stadio Roma a Pietralata, arsenico nel terreno: rischio iter ordinario

Il sogno dello stadio di proprietà si complica, almeno sul fronte procedurale. A Pietralata, durante i carotaggi archeologici propedeutici al progetto del nuovo impianto della Roma, sono emersi campioni di terreno contaminati da arsenico e idrocarburi pesanti. Una scoperta che, come riporta il Corriere della Sera, non rappresenta necessariamente un problema insormontabile dal punto di vista tecnico, ma che rischia di avere conseguenze significative sui tempi e sulle modalità dell’iter autorizzativo.
L’arsenico rilevato potrebbe essere ricondotto alla natura stessa del suolo, mentre gli idrocarburi pesanti potrebbero avere origine antropica — sversamenti in un’area che è rimasta abbandonata per anni, almeno fino a quando la Roma non ha iniziato a interessarsene. Il club si era già mosso a dicembre per segnalare le anomalie riscontrate nel terreno, portando avanti i propri sondaggi con grande precisione. Ora però entra in gioco l’ARPA, che dovrà effettuare le proprie analisi in contraddittorio attraverso una procedura che richiede circa due mesi — e che potrà partire solo al termine degli scavi archeologici, previsti tra un mese circa.
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È proprio questa sovrapposizione di tempi a creare il problema principale. Lo slittamento complessivo rischia di essere sufficiente a escludere lo Stadio della Roma dal dossier Euro 2032, facendogli perdere il beneficio dell’iter velocizzato garantito dal Commissario Massimo Sessa. In Campidoglio l’interesse pubblico per il progetto è stato appena rinnovato, con l’ipotesi di nominare un sub-commissario — forse lo stesso sindaco Roberto Gualtieri — per accelerare la procedura.
Ma se i tempi dell’ARPA non dovessero permetterlo, la Roma si troverebbe a percorrere l’iter ordinario in Conferenza dei Servizi: una strada che il club non teme in assoluto, ma che presenta qualche insidia in più rispetto alla corsia preferenziale. Un cantiere aperto, in tutti i sensi.
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Fonte: Corriere della Sera
buongiorno, che schifo di nazione viviamo, e che politici di mecca!!!!!
benvenuto hahahahahahahahah. Spegni tutto zio .tifa una bella giornata all’area aperta.
Stadi vuoti e soldi 0
Ma quella mica è una zona da riqualificare, ma che scherziamo? Topi, arsenico, sversamenti, sono tutti esempi di una zona che non necessita di essere salvata da se stessa, ma che al contrario valrservata insieme a quei due cespugli( che non voglio nemmeno sapere cosa possano nascondere).
propongo di boicottare con forza il progetto stadio.
Purtroppo la città più bella del mondo non riceve amore da nessuno, e’ solo carne di porco in mano a gente avida e senza scrupoli.
Mi sfugge la tua logica. I lavori per lo stadio portano alla luce ulteriori cose che dovranno essere risanate, il che in termini generali è un bene (un po’ meno per l’iter), e tu vuoi boicottarli?
…ma come? Per i residenti e i comitati del no sembrava il nuovo Eden, una foresta incontaminata, quasi una piccola Amazzonia…ora salta fuori che era una discarica??? Ma pensa te.
vabbe ci sarà da sedersi al tavolo anche con ARPA .altro ente ,altra burocrazia ,altre tasse .altra gente da sfamare
Io non capisco!
Tutto quello che scrivono giustificherebbe più un’accelerazione per bonificare un’area sempre più degradata che un ritardo!
Il nostro mondo alla rovescia…
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.