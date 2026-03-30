De Zerbi verso il Tottenham: si va verso un accordo pluriennale

Roberto De Zerbi si avvicina nuovamente alla Premier League. Il tecnico italiano, fresco di addio al Marsiglia, è ora pronto a valutare una proposta contrattuale a lungo termine dal Tottenham.
Lo riporta Sky Sport, secondo cui seguiranno discussioni tra le parti per raggiungere un accordo definitivo. Una notizia che, di fatto, lo allontana dalla possibilità di un approdo in giallorosso.
Il nome di De Zerbi infatti era stato avvicinato alla Roma nel caso di un addio di Gasperini a fine stagione. Per l’ex allenatore del Sassuolo è molto probabile una nuova avventura in Inghilterra dopo l’esperienza al Brighton.
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Fonte: Sky Sport
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E’ la volta buona che finiscono in Championship.
Penso De Zerbi sia ufficialmente il tecnico più sopravvalutato al mondo insieme a Tuchel.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.