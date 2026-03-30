“ON AIR!” – FERRAZZA: “Roma a Milano da condannata”, PRUZZO: “Un pari sarebbe oro colato”, ORSI: “I giallorossi facciano come la Lazio”, PIACENTINI: “Champions? Abbiamo il 30% di chance”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Italia al mondiale? Io darei il 60% di possibilità agli azzurri, spero siano favoriti contro la Bosnia… La Roma in Champions? Le darei il 30% di possibilità di farcela, con 40% al Como e il restante 30% per la Juve…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma si tiene Vaz, Malen e Soulè. Poi dovrà comprare un’ala sinistra titolare, il suo sostituto, e il sostituto di Soulè. Quindi a fronte di sei attaccanti che andranno via tra prestiti e fine contratto, ne dovrai prendere tre. Ma visto che Gasp ne vuole tanti davanti, prenderei anche una terza punta. Ma con 50 milioni di ingaggi risparmiati, un titolare e tre riserve io penso che riesci a prenderli…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Malen costerà tra ingaggio e ammortamento del cartellino circa 16 milioni lordi, e se prendessi Brandt a zero ti resterebbero i soldi per acquistare tre Malen…ma ci rendiamo conto di come la Roma ha investito i suoi soldi in questi anni? Se aggiungessi tre Malen, cioè tre giocatori da 16 milioni lordi all’anno totali, ma quanto saresti più forte? Certo, non ne prenderai tre in quel ruolo, perchè magari vorrai investire anche in altri ruoli. Il problema è non sbagliare giocatori. Dovresti prendere un Soulè, un ragazzo tra i 22 e i 25 anni che guadagna intorno ai 3 milioni, e che ti costa anche 30 milioni da spalmare in un quinquennio. Ma non puoi sbagliare il nome, è quella la cosa fondamentale…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ma dopo sei anni si può dire alla gente che vede poco o niente, che i conti della Roma sono questi e la prospettiva è sistemare i conti. Noi dobbiamo essere così stupidi da leggere certe cose e dire alla fine: “Povero Friedkin, avete visto cosa ha fatto questo per noi, poveri peccatori”… Quando Totti dice che la Roma deve prendere “.

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Non c’è Konè, non c’è Wesley…questa partita di domenica non tira, perchè vai lì abbastanza da condannato. Se poi tiri fuori la prestazione della vita, tanto di guadagnato. Ti sono rimasti Rensch e Tsimikas, perchè Angelino non penso possa giocare titolare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “I colloqui tra Ranieri e Gasperini ci sono sempre stati, ma non c’è più l’idillio iniziale da tempo. Ora tra i due c’è un rapporto molto più freddo che va avanti da mesi. Le aspettative dei due sono state disattese con i comportamenti, entrambi sono delusi l’uno dall’altro. Detto questo, il diktat della proprietà deve essere quello di rimettere ognuno al suo posto e di lavorare per la Roma, se poi vanno a cena o no insieme conta fino a certo punto. Nella riunione di venerdì a parlare è stata la proprietà: Gasp, Ranieri e Massara hanno semplicemente ascoltato gli indirizzi dei Friedkin. Loro non hanno minimamente il pensiero di allontanare Gasp, la scelta spetterà semmai al tecnico qualora non dovessero essere rispettati i programmi iniziali. Ma mi sembra difficile la sua non permanenza…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Secondo me la storia di Pellegrini alla Roma è conclusa, più da un punto di vista ambientale che tecnico. Poi mi affido a Gasperini: lui ha sempre dimostrato una solida stima nei confronti del calciatore. Il Napoli ha dimostrato che con un monte ingaggi più basso si è riusciti a vincere non una ma due volte, e a Roma questa programmazione non è stata possibile farla. Tanto che già si mette in dubbio la permanenza di Gasperini dopo manco 10 mesi che sta qua…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Le assenze purtroppo ci possono stare. Io penso che la Roma abbia sofferto soprattutto la mancanza di trequartisti dietro le punte, perchè le ha tolto qualità. Certo ora a Milano contro una squadra fisica come l’Inter senza Konè e Wesley, è ovvio che qualcosa puoi pagare. Ma la Lazio a San Siro ha sopperito alle assenze con partite di grande sostanza e attenzione, ed è quello che deve fare la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla Roma in questo momento manca la qualità per ripartire e fare male all’avversario. Se ora ti dovesse venire a mancare pure Malen, allora chiudiamo bottega…La partita è fondamentale, ma non è l’ultima spiaggia, dopo questa ci sono gli scogli e quando arrivi lì è finita. Mancano ancora tante partite, e un calendario che ti può consentire un recupero. Se fai un pari a Milano è oro colato. Se ti viene meno la qualità diventa difficile. Io Zaragoza azzeccherà prima o poi una partita, non è impossibile. L’allenatore deve essere bravo e fortunato, magari inserisce il giocatore giusto che ti dà qualcosa in più…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Quello che mi preoccupa della Roma è la difficoltà di recupero di ogni piccolo infortunio. Ogni affaticamento che dura meno di una settimana qua porta via un mese. La sensazione è che la gestione degli infortuni a Trigoria sia un po’ difficile: Dybala un mese e mezzo fermo per un menisco rotto che non gli è stato diagnosticata, lo ripeto, è una cosa assurda. E ora ha altri sei o sette fermi, e ora vedremo quando torneranno…”

Redazione Giallorossi.net