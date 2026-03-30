ULTIMA ORA – Wesley, lesione al bicipite femorale: out 4 settimane

Arriva la conferma ufficiale dalla Roma: Wesley ha riportato una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. Gli esami strumentali — risonanza magnetica ed ecografia — hanno chiarito l’entità del problema accusato dal terzino brasiliano durante il ritiro con la Nazionale. Il tempo di recupero stimato è di quattro settimane.

Il brasiliano salterà con ogni probabilità diverse partite cruciali nella corsa alla Champions League, a partire dal big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter.

Il rientro, salvo complicazioni, è atteso indicativamente per la seconda metà di aprile. Una notizia pessima per Gasperini, che perde uno dei giocatori più continui della stagione proprio nel momento più delicato del campionato.

Redazione GR.net