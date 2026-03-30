ULTIMA ORA – Wesley, lesione al bicipite femorale: out 4 settimane

0
83

Arriva la conferma ufficiale dalla Roma: Wesley ha riportato una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. Gli esami strumentali — risonanza magnetica ed ecografia — hanno chiarito l’entità del problema accusato dal terzino brasiliano durante il ritiro con la Nazionale. Il tempo di recupero stimato è di quattro settimane.

Il brasiliano salterà con ogni probabilità diverse partite cruciali nella corsa alla Champions League, a partire dal big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter.

Il rientro, salvo complicazioni, è atteso indicativamente per la seconda metà di aprile. Una notizia pessima per Gasperini, che perde uno dei giocatori più continui della stagione proprio nel momento più delicato del campionato.

LEGGI ANCHE – Soulè, parla il preparatore: “Per tre mesi ha stretto i denti, ma poi…”

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – FERRAZZA: “Roma a Milano da condannata”, PRUZZO: “Un pari sarebbe oro colato”, ORSI: “I giallorossi facciano come la Lazio”, PIACENTINI: “Champions? Abbiamo il 30% di chance”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome