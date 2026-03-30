Calciomercato Roma: Konè apre all’Inter. Da Trigoria c’è la promessa di non opporsi

L’Inter fa sul serio, e stavolta l’affare potrebbe andare in porto. Dopo la trattativa sfumata la scorsa estate, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica per Manu Koné in estate, con una determinazione ancora maggiore.
Come rivela l’emittente svizzera Sky Sport CH, il club nerazzurro vuole rivoluzionare il centrocampo: oltre all’addio a parametro zero di Mkhitaryan, non sono da escludere le partenze di Barella e Calhanoglu. In questo contesto, il centrocampista francese della Roma è il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra, con Mandela Keita del Parma come alternativa.
La Roma non vorrebbe cedere Koné e fissa il prezzo minimo a 40 milioni di euro. Un muro che però, questa volta, potrebbe essere più difficile da mantenere. C’è infatti un dettaglio che cambia i contorni della trattativa: la scorsa estate, quando i giallorossi riuscirono a trattenere il centrocampista francese, i dirigenti avrebbero fatto una promessa a Koné — quella di non opporsi alla cessione in caso di arrivo di un’offerta adeguata da parte di un top club.
E questa volta il giocatore avrebbe aperto concretamente alla partenza. L’Inter lo sa e continua a mantenere vivi i contatti, pronta a fare uno sforzo economico importante. L’affare resta complesso, ma le premesse per chiuderlo ci sono tutte.
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Fonte: Sky Sport CH
Koné tifa il PSG. Se non ricordo male 5-0 in finale è finita. Koné non lo avrete mai.
Ma quando si riferiscono all’inter come “top club” non si rendono conto di essere comici. Una squadra che è stata eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt ! Sono patetici, per me Kone’ – se Gasperini lo vorrà- rimarrà a Roma altroché ! FRS !
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.