FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 30 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Inter, Chivu cerca la scossa: torna Lautaro
Momento delicato per l’Inter, reduce da 2 punti nelle ultime 3: Cristian Chivu lavora soprattutto sulla testa per superare il blocco psicologico. Contro la Roma tornano i titolari, a partire da Lautaro, mentre resta out Mkhitaryan. Ballottaggio in attacco tra Marcus Thuram e Pio Esposito. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:20 – Inter-Roma, si va verso Soulè-Pellegrini
Otto gare decisive per la Roma, a partire dalla sfida con l’Inter: un risultato positivo rilancerebbe la corsa Champions, una sconfitta complicherebbe tutto. Gian Piero Gasperini punta a non lasciare solo Donyell Malen e spera nel rientro di Matías Soulé, possibile anche dal 1’. Conferme per Lorenzo Pellegrini, in buon momento e centrale per qualità e tecnica. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:30 – Zago: “Gasperini il migliore, Mancini mi piace”
Antonio Carlos Zago promuove Gasperini: “Uno dei migliori in Italia, la Roma ha fatto benissimo a prenderlo, deve restare”. Sul difensore Gianluca Mancini: “Mi è sempre piaciuto, grintoso, spero ritrovi continuità”. Su Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: “Forte ma condizionato dagli infortuni, capisco il club; Pellegrini ha futuro incerto ma grande attaccamento”. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
la Juventus proverà a prendere Svilar, ma senza insistere troppo perch, ha comunque unun buon pportiere che la Roma avrebbe volutoprendere per poter vendere bene Svilar. Ma alla Roma andrebbe benissimo anche Guglielmo Vicario! Poi ciì occorre un forte terzino sinistro, uno forte tipo Wesley capace di difendere, ma anche di andare in attacco. Abbiamo tante idee, ma non possiamo spendere.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.