FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 30 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Inter, Chivu cerca la scossa: torna Lautaro

Momento delicato per l’Inter, reduce da 2 punti nelle ultime 3: Cristian Chivu lavora soprattutto sulla testa per superare il blocco psicologico. Contro la Roma tornano i titolari, a partire da Lautaro, mentre resta out Mkhitaryan. Ballottaggio in attacco tra Marcus Thuram e Pio Esposito. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Inter-Roma, si va verso Soulè-Pellegrini

Otto gare decisive per la Roma, a partire dalla sfida con l’Inter: un risultato positivo rilancerebbe la corsa Champions, una sconfitta complicherebbe tutto. Gian Piero Gasperini punta a non lasciare solo Donyell Malen e spera nel rientro di Matías Soulé, possibile anche dal 1’. Conferme per Lorenzo Pellegrini, in buon momento e centrale per qualità e tecnica. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – Zago: “Gasperini il migliore, Mancini mi piace”

Antonio Carlos Zago promuove Gasperini: “Uno dei migliori in Italia, la Roma ha fatto benissimo a prenderlo, deve restare”. Sul difensore Gianluca Mancini: “Mi è sempre piaciuto, grintoso, spero ritrovi continuità”. Su Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: “Forte ma condizionato dagli infortuni, capisco il club; Pellegrini ha futuro incerto ma grande attaccamento”. (Il Tempo)

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