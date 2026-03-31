Calciomercato Roma, l’Inter fa il prezzo di Carlos Augusto e frena Massara

Sulle corsie laterali della Roma è tempo di rivoluzione. Come scrive oggi La Repubblica, in estate saluteranno sia Tsimikas che Celik, quest’ultimo in uscita a parametro zero. Il club valuterà la posizione di Angeliño, mentre Salah-Eddine — attualmente in prestito — sarà una delle carte da giocare nell’ambito del Settlement Agreement con la UEFA, con il PSV pronto a riscattarlo per 8 milioni di euro.

In questo scenario di profonda trasformazione, Gasperini ha le idee chiare: Wesley stabilmente sulla fascia destra, e un rinforzo di qualità sulla corsia opposta. Il nome in cima alla lista è quello di Carlos Augusto, brasiliano dell’Inter apprezzato per duttilità e affidabilità. Il 27enne è stato proposto anche alla Roma — oltre che all’Atalanta — e viene considerato un jolly ideale per la fascia.

A rendere l’operazione più semplice, almeno sulla carta, c’è un dettaglio non trascurabile: Carlos Augusto è assistito dallo stesso agente di Mancini, Cristante e Venturino, figure già ben radicate nell’ambiente giallorosso. Il problema, però, è il prezzo.

L’Inter valuta il giocatore 25 milioni di euro, una cifra che al momento rappresenta l’ostacolo principale della trattativa. Carlos Augusto vorrebbe più spazio e il rinnovo con i nerazzurri è fermo al palo: le condizioni per un addio ci sono, ma convincere l’Inter ad abbassare le proprie pretese sarà tutt’altro che semplice.

Fonte: La Repubblica