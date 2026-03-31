Calciomercato Roma, l’Inter fa il prezzo di Carlos Augusto e frena Massara

Sulle corsie laterali della Roma è tempo di rivoluzione. Come scrive oggi La Repubblica, in estate saluteranno sia Tsimikas che Celik, quest’ultimo in uscita a parametro zero. Il club valuterà la posizione di Angeliño, mentre Salah-Eddine — attualmente in prestito — sarà una delle carte da giocare nell’ambito del Settlement Agreement con la UEFA, con il PSV pronto a riscattarlo per 8 milioni di euro.
In questo scenario di profonda trasformazione, Gasperini ha le idee chiare: Wesley stabilmente sulla fascia destra, e un rinforzo di qualità sulla corsia opposta. Il nome in cima alla lista è quello di Carlos Augusto, brasiliano dell’Inter apprezzato per duttilità e affidabilità. Il 27enne è stato proposto anche alla Roma — oltre che all’Atalanta — e viene considerato un jolly ideale per la fascia.
A rendere l’operazione più semplice, almeno sulla carta, c’è un dettaglio non trascurabile: Carlos Augusto è assistito dallo stesso agente di Mancini, Cristante e Venturino, figure già ben radicate nell’ambiente giallorosso. Il problema, però, è il prezzo.
L’Inter valuta il giocatore 25 milioni di euro, una cifra che al momento rappresenta l’ostacolo principale della trattativa. Carlos Augusto vorrebbe più spazio e il rinnovo con i nerazzurri è fermo al palo: le condizioni per un addio ci sono, ma convincere l’Inter ad abbassare le proprie pretese sarà tutt’altro che semplice.
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Fonte: La Repubblica
i soliti discorsi 25 milioni …e friedkin non li vuole spendere, se ti interessa un giocatore vale te lo compri, invece sempre le seconde scelte se non le terze, poi ci si domanda perche’ si arriva sempre sesti/settimi
Se Massara mette 10 M per Fortini, il livello è quello.
Si va a infastidire le prime della classe con Wolfe o Fortini che la Fiore non voleva togliere al contrario di quello che dicevano.
Questo sta bene li giocatore normale che si vogliono fare strapagare mica come noi che vendiamo coi sconti
allora ricapitolando, kone danno 40 milioni 25 per carlos augusto. a belli……..
Ok vuoi 25 ml per Carlos Augusto ? allora se vuoi Konè devi pagarcelo 70 ml.
E’ purtroppo solo una battuta ma pagare una loro riserva a quella cifra è raccapricciante.
Ci date 25 milioni più Carlos Augusto per Kone e il problema si risolve alla fine
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.