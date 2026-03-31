Pellegrini può restare: Gasp dice sì, pronto il taglio dell’ingaggio

Lorenzo Pellegrini vuole restare alla Roma. E per farlo, sembra essere disposto a ridursi sensibilmente lo stipendio. È quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport: l’unica strada percorribile per un rinnovo passa da un nuovo ingaggio intorno ai 2-2,5 milioni, cifra sensibilmente inferiore a quella attuale. Una rinuncia economica importante, che però Pellegrini sembrerebbe disposto ad accettare pur di non lasciare la maglia giallorossa.
Il momento, dal punto di vista del campo, sembra essere incoraggiante. Nell’ultimo mese prima della sosta il centrocampista ha segnato due gol in Europa League contro il Bologna e ha servito tre assist — ancora al Bologna, poi a Cristante contro la Cremonese e a Ndicka con la Juventus. Numeri che hanno convinto anche Gasperini, che ha fatto sapere alla società di gradire la sua conferma per la prossima stagione.
Il contratto scade il 30 giugno, e Pellegrini lo sa. Il pensiero c’è, non potrebbe essere altrimenti dopo nove anni — dal ritorno del 2017 — trascorsi con la Roma tatuata sul cuore. Tra i quattro giocatori in scadenza, lui è l’unico che potrebbe avere concrete possibilità di restare: Dybala, Celik ed El Shaarawy sembrano destinati ad altri lidi. Qualche contatto tra il club e l’entourage del giocatore c’è già stato, e il tema del rinnovo è stato messo sul tavolo.
Alla finestra, ovviamente, non mancano i pretendenti. Juventus, Napoli e Inter hanno tutte manifestato interesse per un giocatore che a parametro zero rappresenterebbe un colpo di mercato di primo livello. Ma il sogno di Pellegrini è un altro: continuare a Roma, magari oltre quella data del 30 giugno che per ora pesa come un macigno.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
Siamo destinati alla mediocrità per sempre, amen
Quindi vendiamo kone’ e rinnoviamo pellegrini progetto squadrone
Non cresceremo mai se si riparte da Pellegrini e Cristante
Seguito a credere che oltre all’aspetto tecnico vale la continuità di rendimento. Che abbia i piedi buoni non c’è dubbio ma che vengono utilizzati nel 30% delle partite è altrettanto vero.
Quindi 2,5 ml sono ancora troppi. Io mi ricordo l’Altafini della Juventus che era un campione e negli ultimi anni entrava a 20 minuti dalla fine delle partite e spessissimo le risolveva, ecco questo potrebbe essere una soluzione ma non a 2,5 ml.
In pratica lo vuole mezza Europa che fa la Champion’s e lui vuole rimanere con noi……
Ma perché???
Mi ricorda Marcus Rashford, che ogni volta che il suo contratto stava per scadere tirava fuori gol e assist dal cilindro, per poi sparire di nuovo.
Temo il peggio.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.