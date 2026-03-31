Pellegrini può restare: Gasp dice sì, pronto il taglio dell’ingaggio

Lorenzo Pellegrini vuole restare alla Roma. E per farlo, sembra essere disposto a ridursi sensibilmente lo stipendio. È quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport: l’unica strada percorribile per un rinnovo passa da un nuovo ingaggio intorno ai 2-2,5 milioni, cifra sensibilmente inferiore a quella attuale. Una rinuncia economica importante, che però Pellegrini sembrerebbe disposto ad accettare pur di non lasciare la maglia giallorossa.

Il momento, dal punto di vista del campo, sembra essere incoraggiante. Nell’ultimo mese prima della sosta il centrocampista ha segnato due gol in Europa League contro il Bologna e ha servito tre assist — ancora al Bologna, poi a Cristante contro la Cremonese e a Ndicka con la Juventus. Numeri che hanno convinto anche Gasperini, che ha fatto sapere alla società di gradire la sua conferma per la prossima stagione.

Il contratto scade il 30 giugno, e Pellegrini lo sa. Il pensiero c’è, non potrebbe essere altrimenti dopo nove anni — dal ritorno del 2017 — trascorsi con la Roma tatuata sul cuore. Tra i quattro giocatori in scadenza, lui è l’unico che potrebbe avere concrete possibilità di restare: Dybala, Celik ed El Shaarawy sembrano destinati ad altri lidi. Qualche contatto tra il club e l’entourage del giocatore c’è già stato, e il tema del rinnovo è stato messo sul tavolo.

Alla finestra, ovviamente, non mancano i pretendenti. Juventus, Napoli e Inter hanno tutte manifestato interesse per un giocatore che a parametro zero rappresenterebbe un colpo di mercato di primo livello. Ma il sogno di Pellegrini è un altro: continuare a Roma, magari oltre quella data del 30 giugno che per ora pesa come un macigno.

Fonte: Gazzetta dello Sport