“ON AIR!” – CORSI: “Rinnovo a Pellegrini? Va bene se vuoi restare quinto”, NARDO: “Il ko di Wesley una sentenza sulle speranze Champions”, ROSSI: “Ma la Roma può ancora fare filotto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Di Gasperini si può dire tutto, e probabilmente anche lui ha a che fare con qualche problema muscolare. Però noi giochiamo contro l’Inter senza Konè, Soulè, Dybala e Wesley, come se a loro levassi Lautaro, Thuram, Barella e Calhanoglu. Io non avevo tante speranze prima, e ne ho di meno adesso. Le residue possibilità di arrivare in Champions, che ormai sono remote, sono legate anche al rendimento delle avversarie: dobbiamo sperare che almeno una tra Genoa e Udinese tolga punti a Juve e Como. Poi la Roma potrebbe anche fare filotto nelle restanti sette partite, perchè incontra tutte squadre che stanno sotto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Rinnovi? Se Pellegrini, Celik e Cristante l’anno prossimo saranno tre riserve della Roma, andrà bene. Se saranno ancora tre titolari, andrà male. Quest’anno Gasperini ha avuto delle difficoltà che non potevano essere previste, con assenze pesanti da quella di Angelino arrivando a quella di Soulè. Pronti via, avevi due centravanti che non ne facevano uno, non dimentichiamoci che prima dell’arrivo di Malen sei stato costretto a giocare con Baldanzi falso nove…va tutto contestualizzato…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Angelino va testato, perchè se torna quello di prima, la Roma ritrova un titolare. Devi riaccendere un giocatore fermo da mesi. A San Siro che speri di andare a fare, firmeremmo tutti per un pareggio. Anche se mettessi in campo Angelino, il livello dell’Inter resterebbe nettamente superiore al tuo. Quale occasione migliore per riaccenderlo se non una partita come questa? Io l’opzione di rivederlo titolare non la scarto. Col piede che ha, una buona partita per 50 minuti la può fare. Io piuttosto che adattare Rensch a sinistra, ci proverei…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini resta accettando 2 milioni e mezzo? Se vuoi continuare con questa Roma, va benissimo. Anche perchè pure Cristante firmerà fino al 2030. Se questa Roma deve restare da quinto o sesto posto, allora ok. Ma se vogliamo una Roma vincente, allora basta…Se Pellegrini accetterà un contratto alla Pisilli? Secondo me sì, a meno che non abbia voglia di rivalsa in un’altra squadra…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La speranza è che il rientro di Soulè possa dare un po’ di imprevedibilità e gol a un attacco che, tolto Malen, fa grande fatica a trovare la porta. Gasperini avrà sicuramente digerito male l’infortunio di Wesley, sa di avere tante armi in meno rispetto alle concorrenti, ma non mi sembra uno che si butta giù, anzi, darà il massimo. Lui a un certo punto ha creduto molto più possibile la Champions di quanto non fosse, poi però quando sono arrivati stanchezza e infortuni il campionato si è livellato…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “L’infortunio di Wesley, non giriamoci intorno, rappresenta una sentenza sulle residue speranze della Roma di andare in Champions. So che non è questo il messaggio che deve passare, perchè siamo a tre punti dal quarto posto, ma se hai fuori Dybala, hai fuori Soulè, hai fuori Konè, l’ultima cosa che doveva accadere è accaduta…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Wesley era un anno e mezzo che non si fermava mai. Io mi aspettavo che prima o poi accusasse un attimo di down, ma sostanzialmente non ce l’ha mai avuto. Per me il suo infortunio non può essere una sorpresa… Sono 25 anni che non vinci uno scudetto, sono otto anni che non vai in Champions, e anche se lo spogliatoio non ci pensa, c’è questo dna che ti porti appresso e dentro al campo, e al primo episodio negativo riesce tutto fuori. Anche noi contribuiamo a questo dna, rimescoliamo, riparliamo, “Squadra di scarsoni“, “la banda del sesto posto”…è tutto un ambiente, un pensiero che c’è ma non si vede, e tutto questo nello spogliatoio c’è, anche se non ne parlano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Due milioni di rinnovo per Pellegrini? E quanto ti devono offrire…poi se trovi chi ti dà il doppio allora è un altro discorso, a quell’età lì certe situazioni non capitano più. Ma se la Roma ti dà la possibilità di lavorare ancora nella squadra che ami, penso che sia un’occasione che devi prendere in considerazione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Rinnovo di Pellegrini a due milioni e mezzo? Restare alla Roma a quelle cifre, per essere insultato dai tifosi, io andrei via…e ho detto tutto…Io non resterei, perchè a ogni partita se non fa due gol viene insultato. Il suo credito a Roma è terminato, penso che qui abbia finito…”

Redazione Giallorossi.net