FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
360

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 31 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Italia, tre romanisti convocati da Gattuso

Sfida decisiva per l’Italia di Gennaro Gattuso contro la Bosnia: tra i 23 convocati ci sono Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Fuori invece Elia Caprile, Giorgio Scalvini, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.

Ore 9:30 – Trigoria, ripresa verso l’Inter: Dybala punta aprile

Ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo tre giorni di stop concessi da Gian Piero Gasperini, ancora senza i nazionali. Ok Mario Hermoso, atteso titolare a San Siro e vicino al rinnovo. Conto alla rovescia per Matías Soulé, che punta alla convocazione, mentre Paulo Dybala accelera per rientrare già ad aprile. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Flop Zaragoza: la Roma lo rimanda al Bayern e paga la penale

Ore 8:50 – Roma, emergenza infortuni: 20 stop muscolari

Stagione complicata per la Roma: con lo stop di Wesley França salgono a 20 gli infortuni muscolari. Il più colpito Mario Hermoso (4), seguito da Leon Bailey (3); a quota due anche Paulo Dybala, Manu Koné e Artem Dovbyk. Un problema a parte per Matías Soulé (pubalgia), mentre uno stop ciascuno per Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. (Il Tempo)

Ore 7:35 – Dovbyk vede il rientro: esame decisivo ad aprile

Artem Dovbyk punta a tornare nel finale di stagione dopo l’intervento al tendine: decisiva la risonanza nella terza settimana di aprile per il via libera al rientro in gruppo. In caso di esito positivo, possibile convocazione contro Fiorentina o Parma, prima del derby di ritorno. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedentePellegrini può restare: Gasp dice sì, pronto il taglio dell’ingaggio

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome