FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 31 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Italia, tre romanisti convocati da Gattuso

Sfida decisiva per l’Italia di Gennaro Gattuso contro la Bosnia: tra i 23 convocati ci sono Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Fuori invece Elia Caprile, Giorgio Scalvini, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.

Ore 9:30 – Trigoria, ripresa verso l’Inter: Dybala punta aprile

Ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo tre giorni di stop concessi da Gian Piero Gasperini, ancora senza i nazionali. Ok Mario Hermoso, atteso titolare a San Siro e vicino al rinnovo. Conto alla rovescia per Matías Soulé, che punta alla convocazione, mentre Paulo Dybala accelera per rientrare già ad aprile. (Il Messaggero)

Ore 8:50 – Roma, emergenza infortuni: 20 stop muscolari

Stagione complicata per la Roma: con lo stop di Wesley França salgono a 20 gli infortuni muscolari. Il più colpito Mario Hermoso (4), seguito da Leon Bailey (3); a quota due anche Paulo Dybala, Manu Koné e Artem Dovbyk. Un problema a parte per Matías Soulé (pubalgia), mentre uno stop ciascuno per Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. (Il Tempo)

Ore 7:35 – Dovbyk vede il rientro: esame decisivo ad aprile

Artem Dovbyk punta a tornare nel finale di stagione dopo l’intervento al tendine: decisiva la risonanza nella terza settimana di aprile per il via libera al rientro in gruppo. In caso di esito positivo, possibile convocazione contro Fiorentina o Parma, prima del derby di ritorno. (Corriere dello Sport)

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