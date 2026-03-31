Dramma Italia: terzo mondiale da spettatori, sconfitta ai rigori contro la Bosnia (5-2 d.c.r.)

Un’altra notte amara, l’ennesima. L’Italia cade ai rigori contro la Bosnia nella finale playoff e manca la qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva.
Eppure la partita si era messa subito sui binari giusti. Gli azzurri partono con il piede giusto e trovano il vantaggio grazie a Moise Kean, dando l’impressione di poter controllare la gara. L’episodio che cambia tutto arriva però poco dopo: l’espulsione di Alessandro Bastoni lascia l’Italia in inferiorità numerica e costringe la squadra a ridisegnarsi.
Nella ripresa la Bosnia ne approfitta dopo le occasioni fallite da Pio Esposito e Di Marco e trova il gol del pareggio con Tabakovic, riportando il match in equilibrio. Da lì in avanti diventa una battaglia di resistenza: nei tempi supplementari l’Italia stringe i denti e riesce a trascinare la sfida fino ai calci di rigore.
Dal dischetto arriva la condanna. Gli errori di Pio Esposito e Cristante risultano decisivi, mentre i bosniaci si dimostrano impeccabili, trasformando tutti e quattro i tentativi.
Il verdetto è durissimo: eliminazione e niente Mondiale. Ancora una volta. Un risultato che pesa come un macigno e che conferma la crisi degli azzurri, lasciando aperti interrogativi profondi sul presente e sul futuro del movimento.
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comunque io il pischelletto di 18 anni me lo prenderei subito
Avvisatemi quando Gravina darà le dimissioni.
Farà prima l’Italia a riqualificarsi ai mondiali, aspetta e spera.
dormi tranquillo!
ennesima vergogna di una federazione imbarazzante e di un calcio italiano in crisi totale… purtroppo credo che andremo sempre più affondo
Quando hai un campionato nel quale viene tollerato che di due squadre non si sappia chi è il proprietario (uno addirittura fa capo a una società del Delaware, nel quale le azioni non sono nominative ma al portatore), un’altra torinese già non radiata per Calciopoli, che bara con plusvalenze fasulle sistematiche in danno delle altre squadre e viene multata solo di 700.000 euro perché bisogna salvare il brand, e un’altra che fa le analisi a Avellino, è giusto così.
Tanto nessuno si dimetterà.
Quanto se lo meritava il Mancio. Bastoni va radiato dal calcio italiano.
Meritava? Il gol ce l’ha sulla coscienza lui, si è fatto saltare addosso come l’ultimo dei pivelli.
Gravina stavolta lo capirà che deve dimettersi?
Ma quando mai! Diranno che è colpa di Ranieri
Che tristezza e che delusione… Una partita in 10 di cuore e intensità
C era un espulsione anche per loro
Rigori battuti malissimo
Bastoni veramente scarso…responsabile di questo disastro! Come si fa a dire che è un difensore forte!
Nazionale priva di qualità. Gattuso forse inadatto…Però Turpin non si smentisce mai. Vediamo ora se Gravina alza il posteriore dalla poltrona.
che amarezza è ora di cambiare il timone della Figc sia a livello nazionale che.locale. Si è insinuato un virus inguaribile. È ora di tornare a fare giocare i giocatori italiani e limitare stranieri e procuratori sleali che pensano solo ai loro interessi privati. Onore a Rino Gattuso.
Hai centrato il vero punto fondamentale.
I club non investono più sui vivai. Spesso si pesca all’estero il nome esotico che poi si rivela una bufala (e noi qui a Roma né sappiamo qualcosa) quando qualche primavera potrebbe invece fare le stesse cose se non meglio.
Guardando questa nazionale viene da piangere pensando alla qualità che avevamo un tempo con Totti Del Piero Cannavaro Pirlo ecc.
La conferma definitiva, se mai ce ne fosse bisogno, della totale casualità dell’Europeo. Non si risorgerà mai, se non cancellando tutto dalle fondamenta, e non accadrà. Sto come De Niro alla fine di C’era una volta in America, ormai la prendo così, la distanza tra me e la nazionale questa è, e l’hanno messa loro. -5 alla vera partita della settimana
Sono a che i seria A giocheranno piu stranieri che italiani, come può il “ movimento” crescere? Non nascono piu talenti o non li coltiviamo piu? Direi la seconda.
via Gravina oggi e tutti quelle persone de di calcio capiscono niente.
Si deve , lo dico per l’ennesima volta, dalle sezioni giovanili dove si insegna a giocare a calcio, togliere i procuratori fino a 18 anni, le scuole calcio serie e più giocatori italiani in serie A. Non come il Como senza giocatori italiani.
Se finisci eliminato ai rigori, dopo aver fatto 80 minuti in dieci, puoi solo prendertela con chi ha avuto le occasioni per raddoppiare o ripassare avanti e nun è stato capace di capitalizzare. Su Bastoni sorvolo pe’ nun esse ‘cattivo”. Comunque er movimento carcio italiano è palesemente regredito.
Non per me, ma oggi abbiamo guardato la partita con i nostri figli di 12 anni. I nostri genitori sono emigrati in Germania e oggi volevamo mostrare ai nostri figli da dove veniamo, tutti con la maglia. Per me non importa, se domani dovrò ascoltare commenti va bene… ma per i nostri bambini e ormai anche per i nostri ragazzi.
Tutto l’ambiente va rinnovato. 12 anni di televisione a vedere tutti tranne l’Italia. Macedonia, Bosnia, questi siamo. Il blocco Inter è stato imbarazzante. Sono stracotti. L’unico buono è Gattuso che almeno è un uomo di calcio no il solito fisiolosofo che piace tanto al palazza.
colpa della pirateria e dei ragazzini che non giocano più per strada…
Poooo po po po po pooooo poooooo
forte sto Tahirovic…
L’unica cosa importante è che l’imperatore Gravina possa continuare a degnarci del suo grande operato. Il prossimo allenatore della Nazionale? La moglie di Gravina. Altrimenti? Altrimenti ci arrabbiamo!
PS: me raccomando, avanti con i tre centrali difensivi, che ‘nnamo forte.
Se si continua a comprare solo stranieri e anche molto scarsi che non valgono niente ,si convocano in nazionale un attaccante argentino e non si ha il coraggio di fare giocare i giovani della primavera sará sempre cosí, niente mondiali. Meglio perdere con giocatori giovani che si faranno e non con vecchi scarponi . Bisognerebbe fargliero entrare in testa ai procuratori, certo peró forse non mangerebbero come lo stanno facendo ora,purtroppo il calcio é marcio!
C’è poco da commentare se esaltiamo squadre come il Como e altre squadre simili che non hanno un giocatore italiano come si crea una nazionale? Inoltre la realtà è che ci esaltiamo per un campionato falsato da bilanci e arbitraggi che avvantaggiano solo alcune squadre e i risultati poi sono questi inoltre si convocano calciatori solo per volere delle società e procuratori visto che nei propri club non giocano . Esaltano calciatori solo perché giocano in determinati club e lasciano a casa altri
Campionati e posti Champions decisi a tavolino, i procuratori che comandano e mandano avanti giocatori sopravvalutati, zero investimenti sui vivai. Mi dispiace soprattutto per i bambini, ma la federazione italiana se lo merita.
L’avete visto Thairovich si, ve lo ricordate?
E magari ti senti il telecronista di turno: ” ma.. la Bosnia è più forte dell’Italia? ”
La domanda da farsi ( piuttosto) era: ” ma il nostro movimento calcio è più forte della Bosnia?”
…” chiedo scusa agli italiani” ( Rino Gattuso )
Onore a Rino,almeno lui la faccia gliela messa!
Gravina parla con rocchi vedi se l arbitro ha sbagliato adesso levati dal…… tu e tutti i tuoi leccapiedi siete la rovina del calcio italiano
manco la prima edizione a 48 squadre… la verità, è che a noi italiani, l’estate ce piace sta ar mare senza fa niente… voi mette lo stress, l’ansia pe vedesse na partita del mondiale…è n’po come la Roma in Champions League…
Assurdo… In uno stadio di quartiere e contro una squadra indubbiamente tecnica dal centrocampo in su, ma sempre in affanno quando veniva attaccata.
Per quanto riguarda Bastoni, al di là dei dubbi etici sul simulatore disonesto che ha dimostrato di essere, un giocatore che non capisce la differenza fra il far perdere una partita di campionato alla propria squadra ed il far perdere una coppa del mondo ad un intero Paese, secondo me non merita di giocare in nazionale.
ma cosa c’entra gravina se alla scuola calcio insegnano tattica invece di tecnica ai bambini? imparassero dalla Spagna a creare un movimento giovanile
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.