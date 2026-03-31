Dramma Italia: terzo mondiale da spettatori, sconfitta ai rigori contro la Bosnia (5-2 d.c.r.)

Un’altra notte amara, l’ennesima. L’Italia cade ai rigori contro la Bosnia nella finale playoff e manca la qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva.

Eppure la partita si era messa subito sui binari giusti. Gli azzurri partono con il piede giusto e trovano il vantaggio grazie a Moise Kean, dando l’impressione di poter controllare la gara. L’episodio che cambia tutto arriva però poco dopo: l’espulsione di Alessandro Bastoni lascia l’Italia in inferiorità numerica e costringe la squadra a ridisegnarsi.

Nella ripresa la Bosnia ne approfitta dopo le occasioni fallite da Pio Esposito e Di Marco e trova il gol del pareggio con Tabakovic, riportando il match in equilibrio. Da lì in avanti diventa una battaglia di resistenza: nei tempi supplementari l’Italia stringe i denti e riesce a trascinare la sfida fino ai calci di rigore.

Dal dischetto arriva la condanna. Gli errori di Pio Esposito e Cristante risultano decisivi, mentre i bosniaci si dimostrano impeccabili, trasformando tutti e quattro i tentativi.

Il verdetto è durissimo: eliminazione e niente Mondiale. Ancora una volta. Un risultato che pesa come un macigno e che conferma la crisi degli azzurri, lasciando aperti interrogativi profondi sul presente e sul futuro del movimento.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini