Roma, rivoluzione Friedkin: chi resta, chi parte e i nodi da sciogliere

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Dan Friedkin ha mandato un messaggio chiaro: nessuno può considerarsi intoccabile. Dopo un miliardo investito in cinque anni senza mai centrare la Champions League, il crollo della squadra — travolta per la prima volta da cinque reti — ha fatto scattare un campanello d’allarme che ora si è trasformato in una vera e propria resa dei conti. La cultura degli alibi, stando a quanto filtra, è stata spazzata via in una notte.

La rivoluzione è già in corso. Tra coloro che sembrano avere un piede e mezzo fuori da Trigoria ci sono Çelik ed El Shaarawy, entrambi in scadenza al 1° luglio, con prospettive di rinnovo ancora più ridotte rispetto a quelle già flebili di Pellegrini e Dybala. Ferguson e Tsimikas torneranno rispettivamente al Brighton e al Liverpool, senza che si apra alcuna trattativa.

Sembrano tramontate anche le possibilità di riscatto per Zaragoza e Venturino: i 20,5 milioni complessivi che sarebbero stati necessari per i due attaccanti diventeranno invece la base di partenza per acquistare un’ala sinistra offensiva più affidabile e concreta sotto porta.

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Non se la passano meglio due calciatori che avevano iniziato la stagione con ambizioni da titolari: Angeliño, frenato da un problema fisico mai del tutto risolto, e Dovbyk, scivolato ai margini del progetto, anche se non si esclude un suo ritorno in campo a maggio.

In bilico ci sono anche alcuni elementi considerati pilastri. N’Dicka e Koné rappresentano due potenziali plusvalenze significative: 18 milioni investiti in due che potrebbero fruttarne 100. Riflessioni sono in corso pure su Cristante, il cui rinnovo fino al 2030 è stato messo in stand-by, e su Hermoso, il difensore più esperto della rosa.

Il punto fermo della ricostruzione, invece, sarà un gruppo di giocatori su cui la società conta di ripartire: Svilar, Mancini, Wesley, Pisilli, Malen — per cui sono già pronti i 25 milioni del riscatto — Soulé, e profili ancora da plasmare come Ghilardi, Vaz ed El Aynaoui. Un cantiere aperto, con le fondamenta già individuate ma molto ancora da definire.

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Fonte: Corriere dello Sport

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8 Commenti

    • Siamo alla resa dei conti. Guidone vi parlava di “compagnia dell’anello”, oggi ti dice che i calciatori sono cotti e stanno dando tutto.
      La verità è che la Roma, non ha potuto contare su 4 attaccanti per tre mesi, e su Angelino (che ormai è diventato una specie di terzo mistero di Fatima).
      Gasp ha detto che la rosa a pieni ranghi è competitiva e che la spina dorsale e valida, e che va rafforzata.
      La strada è segnata, va solo seguita.

    • Anche perchè segna e si può incassare di più, ma in fase difensiva ha delle lacune…

  4. Va venduto Mancini a 15 e Cristante a 10.
    Va mandato indietro Venturino e venduto Baldanzi a 8-9.
    Visto che abbiamo Vaz va venduto Dovbyk a 20.
    Dopo il mondiale cerchiamo di vendere El Aynaoui a 35.
    Salah Eddine va venduto a 8.
    Kumbulla almeno 5 li porta.
    Quindi in totale sui 95.

    Prendiamo Solet oppure Thiago Gabriel circa 20.
    Prendiamo Udogie a 25.
    Mettiamo la grana per Bouaddi circa 50.
    Brandt a parametro 0 e Yeremay a 35.

  5. Venturino non mi dispiace è giovane ha mostrato di saper stare in campo è ha grandi margini di miglioramento … non stiamo parlando (per adesso) di un titolare ma di una buona riserva.

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