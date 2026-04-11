Primavera, la Roma rimonta il Napoli grazie a Paratici: al Tre Fontane finisce 2 a 2

Uno shock, poi la rimonta, poi l’amaro in bocca per non averla completata. La Roma Primavera pareggia 2-2 contro il Napoli allo Stadio Tre Fontane nella trentatreesima giornata di Primavera 1, e allunga a cinque la striscia di gare consecutive senza vittoria.

Il copione della partita si scrive nei primissimi minuti nel peggiore dei modi per i padroni di casa: dopo appena sei minuti i giallorossi si trovano già sotto 0-2, colpiti dalle reti di Gambardella e Raggioli in avvio di gara. All’8′ la situazione rischia di precipitare definitivamente, ma l’arbitro annulla il gol del possibile tris partenopeo. È la svolta che permette alla Roma di riorganizzarsi e riprendere gradualmente in mano il gioco.

Nella ripresa arriva la reazione. Al 67′ Della Rocca accorcia le distanze, reattivo sulla respinta del portiere. Al 79′ è Paratici a completare la rimonta firmando il 2-2 sulla sponda di Almaviva. Nei minuti finali lo stesso attaccante, entrato dalla panchina, va vicinissimo al gol della vittoria in due occasioni, ma le sue conclusioni escono di pochissimo. Il risultato non cambia più.

La Roma di Guidi resta così al quarto posto con 54 punti, in un momento delicato della stagione: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. In vetta c’è il Cesena a 58, seguito da Fiorentina e Parma a 56 e 55 rispettivamente, entrambe con una partita in meno. Il Napoli, con questo punto, sale a 36 e aggancia il Sassuolo in zona salvezza.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Mirra (46′ Lulli); Marchetti (73′ Terlizzi), Bah, Di Nunzio (46′ Arduini), Litti (63′ Paratici); Maccaroni, Della Rocca; Arena (46′ Almaviva).

A disp.: Kilvinger, Belmonte, Cama, Panico, Carlaccini, Forte.

All.: Guidi.

NAPOLI: Ferrante; Garofalo, Caucci, Gambardella; Olivieri (82′ Nardozi), Prisco (61′ Genovese), De Chiara, Smeraldi; Scalzo; Raggioli (82′ Baridò), Camelio (69′ Torre).

A disp.: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Borriello.

All.: Rocco.

Marcatori: 4′ Gambardella, 6′ Raggioli, 67′ Della Rocca, 79′ Paratici.

Giallorossi.net – T. De Cortis