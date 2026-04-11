Calciomercato Roma, Massara smentisce l’interesse per Talbi: “Completamente falso”

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale arabo WinWin.com e ha smentito l’interesse del club giallorosso nei confronti del difensore tunisino del Lorient Montassar Talbi.

“La notizia è completamente falsa”, la netta risposta del dirigente del club giallorosso nonostante le conferme arrivate da fonti vicine al giocatore. Il ventisettenne è nel mirino di diversi club europei, ma la Roma non è tra i club in corsa per il centrale.

Fonte: winwin.com