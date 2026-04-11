Serie A, la Juventus passa sul campo dell’Atalanta e sale al quarto posto

La corsa Champions entra nel vivo e regala un risultato pesante per gli equilibri in classifica. La Juventus supera 1-0 l’Atalanta al Gewiss Stadium, conquistando tre punti fondamentali nello scontro diretto.
A decidere la gara è il gol di Jeremie Boga in apertura di ripresa, al 48’, che consente alla squadra guidata da Luciano Spalletti di portare a casa una vittoria preziosa. Grazie a questo successo, la Juventus sale a quota 60 punti e si riprende momentaneamente il quarto posto in solitaria, in attesa della sfida tra Como e Inter.
Per l’Atalanta, invece, arriva uno stop pesante: i nerazzurri restano fermi a 53 punti, vedendo complicarsi il percorso verso l’Europa. Un risultato che ha riflessi diretti anche sulla Roma, che mantiene un margine di quattro punti sulla formazione bergamasca.
E proprio l’Atalanta sarà il prossimo avversario dei giallorossi. Allo stadio Olimpico è in programma uno scontro diretto che può indirizzare in modo significativo la corsa alle competizioni europee, in un finale di stagione che si preannuncia ancora apertissimo.
forse meglio cosi’. Tanto in CL non ci andiamo, io mi stavo preoccupando del sorpasso della Atalanta…
era meglio il pareggio ma tant’è
Speravo in un pareggio. Avremmo tenuto a distanza l’Atalanta e recuperato il punti alla rube. Male.
Il grande calcio di Spalletti degli ultimi tempi: 3 punti con 1 tiro in porta e regalo del portiere dell’Atalanta. Pdr il resto Palladino l’ha messo sotto di brutto ma non è servito a nulla. Il rigore? Ovviamente non poteva esserci.Peccato per noi, questa vittoria loro è una sconfitta per noi. Avessimo pareggiato 4-5 partite in più la vita sarebbe diversa…
Ma cos’ era, un’ amichevole?
il calcio ormai è più finto del wrestling
Dopo aver visto Atalanta Juve… la CL l’ha persa Gasperini
Rigore netto x l’Atalanta. Fallo di mano di Gatti.
Una bella patatina di Gatti e passa la paura.
Boga, quello che per tanti fenomeni da tastiera a noi non serviva! 5 milioni di spesa e sta regalando la Champions ai gobbi! Se avessimo preso lui con Malen, forse ora saremmo già con un piede in Champions!
Rigore sacrosanto negato all’Atalanta. Era intenzionale.
La fortuna di Spalletti è ai massimi livelli quest’anno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.