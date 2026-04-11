Serie A, la Juventus passa sul campo dell’Atalanta e sale al quarto posto

La corsa Champions entra nel vivo e regala un risultato pesante per gli equilibri in classifica. La Juventus supera 1-0 l’Atalanta al Gewiss Stadium, conquistando tre punti fondamentali nello scontro diretto.

A decidere la gara è il gol di Jeremie Boga in apertura di ripresa, al 48’, che consente alla squadra guidata da Luciano Spalletti di portare a casa una vittoria preziosa. Grazie a questo successo, la Juventus sale a quota 60 punti e si riprende momentaneamente il quarto posto in solitaria, in attesa della sfida tra Como e Inter.

Per l’Atalanta, invece, arriva uno stop pesante: i nerazzurri restano fermi a 53 punti, vedendo complicarsi il percorso verso l’Europa. Un risultato che ha riflessi diretti anche sulla Roma, che mantiene un margine di quattro punti sulla formazione bergamasca.

E proprio l’Atalanta sarà il prossimo avversario dei giallorossi. Allo stadio Olimpico è in programma uno scontro diretto che può indirizzare in modo significativo la corsa alle competizioni europee, in un finale di stagione che si preannuncia ancora apertissimo.