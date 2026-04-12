Roma, resa dei conti Ranieri-Gasperini: domani il faccia a faccia a Trigoria

Domani sarà il giorno del confronto. A Trigoria, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini si ritroveranno faccia a faccia dopo giorni che hanno trasformato tensioni latenti in uno scontro aperto. I principali quotidiani concordano su un punto: la frattura è ormai evidente e il chiarimento rischia di essere solo una tappa intermedia verso decisioni più profonde.

Il Corriere della Sera parla apertamente di “resa dei conti”, sottolineando come l’uscita pubblica di Ranieri abbia cambiato definitivamente il quadro. Il dubbio centrale resta sempre lo stesso: si è trattato di un’iniziativa personale o di una presa di posizione condivisa con la proprietà? In ogni caso, il messaggio è arrivato forte e chiaro, tanto da configurarsi come un aut aut che mette in discussione la convivenza tra le parti.

La Repubblica aggiunge un elemento umano alla vicenda. Ranieri, solitamente diplomatico, avrebbe perso la pazienza dopo mesi di tensioni, tra critiche continue del tecnico alla gestione del club e un clima interno sempre più pesante. Dall’altra parte, Gasperini si sente poco supportato e insoddisfatto delle scelte di mercato, in un contesto che lo ha progressivamente isolato. Due visioni opposte, due caratteri forti, sempre più distanti.

Ancora più netta la lettura de Il Messaggero, che parla di una Roma “spaccata in due”. Da un lato Ranieri e il direttore sportivo Massara, dall’altro Gasperini. In mezzo, una proprietà delusa e silenziosa, chiamata ora a intervenire in modo chiaro per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. Il quotidiano evidenzia anche come lo scontro sia il risultato di tensioni accumulate nel tempo: mercato, gestione degli infortuni, comunicazione interna ed esterna.

La Gazzetta dello Sport insiste invece sull’incompatibilità crescente tra le parti. La convivenza appare sempre più difficile, anche perché il tecnico chiede maggiore autonomia e un mercato più mirato, mentre la società non ha gradito le continue esternazioni pubbliche. Un equilibrio che si è rotto progressivamente, fino all’esplosione degli ultimi giorni.

In questo scenario, il confronto di domani rischia di essere solo un passaggio formale. Il vero nodo resta il futuro: da una parte la possibilità di andare avanti con Gasperini, dall’altra l’ipotesi di una rottura che coinvolgerebbe anche Ranieri e Massara. Sul campo, la Roma è ancora in corsa per la Champions. Ma fuori, la sensazione è che la partita più delicata si giochi lontano dal terreno di gioco. E che, questa volta, il risultato possa incidere ben oltre la fine della stagione.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero