Roma, resa dei conti Ranieri-Gasperini: domani il faccia a faccia a Trigoria

Domani sarà il giorno del confronto. A Trigoria, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini si ritroveranno faccia a faccia dopo giorni che hanno trasformato tensioni latenti in uno scontro aperto. I principali quotidiani concordano su un punto: la frattura è ormai evidente e il chiarimento rischia di essere solo una tappa intermedia verso decisioni più profonde.
Il Corriere della Sera parla apertamente di “resa dei conti”, sottolineando come l’uscita pubblica di Ranieri abbia cambiato definitivamente il quadro. Il dubbio centrale resta sempre lo stesso: si è trattato di un’iniziativa personale o di una presa di posizione condivisa con la proprietà? In ogni caso, il messaggio è arrivato forte e chiaro, tanto da configurarsi come un aut aut che mette in discussione la convivenza tra le parti.
La Repubblica aggiunge un elemento umano alla vicenda. Ranieri, solitamente diplomatico, avrebbe perso la pazienza dopo mesi di tensioni, tra critiche continue del tecnico alla gestione del club e un clima interno sempre più pesante. Dall’altra parte, Gasperini si sente poco supportato e insoddisfatto delle scelte di mercato, in un contesto che lo ha progressivamente isolato. Due visioni opposte, due caratteri forti, sempre più distanti.
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Ancora più netta la lettura de Il Messaggero, che parla di una Roma “spaccata in due”. Da un lato Ranieri e il direttore sportivo Massara, dall’altro Gasperini. In mezzo, una proprietà delusa e silenziosa, chiamata ora a intervenire in modo chiaro per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. Il quotidiano evidenzia anche come lo scontro sia il risultato di tensioni accumulate nel tempo: mercato, gestione degli infortuni, comunicazione interna ed esterna.
La Gazzetta dello Sport insiste invece sull’incompatibilità crescente tra le parti. La convivenza appare sempre più difficile, anche perché il tecnico chiede maggiore autonomia e un mercato più mirato, mentre la società non ha gradito le continue esternazioni pubbliche. Un equilibrio che si è rotto progressivamente, fino all’esplosione degli ultimi giorni.
In questo scenario, il confronto di domani rischia di essere solo un passaggio formale. Il vero nodo resta il futuro: da una parte la possibilità di andare avanti con Gasperini, dall’altra l’ipotesi di una rottura che coinvolgerebbe anche Ranieri e Massara. Sul campo, la Roma è ancora in corsa per la Champions. Ma fuori, la sensazione è che la partita più delicata si giochi lontano dal terreno di gioco. E che, questa volta, il risultato possa incidere ben oltre la fine della stagione.
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Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero
Ranieri purtroppo secondo me ha sbagliato
con gasp 💛♥️ per fare le ultime sei partite a testa alta
Io sto con Ranieri ma non contro Gasp che ha solo agito come era ovvio agisse (il gioco lo conosciamo, non lo cambia nemmeno se la partita, il momento, i suoi uomini lo impongono). Purtroppo i Friedkin, pur mettendo pesantemente mano al portafoglio anche quest’ anno, hanno combinato un altro pasticcio. Partiamo da un presupposto: credo ciecamente a quanto detto da Ranieri Venerdì in modo troppo chiaro e diretto per non essere vero. Conosciamo Claudio, è assolutamente impossibile abbia mentito.
Esatto, anche per me Ranieri ha fatto un’uscita fuori luogo, e poi scusate, ma Gasp si è lamentato per cose che sono sotto gli occhi di tutti:mercato sbagliato, presi giocatori di terza scelta, staff medico mediocre.Per finire come insinua più di qualche tifoso; non è che Ranieri stia pensando alla nazionale? Resta comunque un’uscita poco felice che non fa il bene della Roma
Fatti oggi alla 32 giornata la Roma di Gasperini ha fatto più punti di quella di Ranieri/ddr/juric, di Fonseca. Solo Mou aveva fatto più punti a questo punto della stagione.
Ranieri ha sbagliato i tempi ed i modi e deve dimettersi.
Aveva detto che Gasp era la sua prima scelta ed ora ci dice che è la quarta? quindi ha mentito anche sui mercati bloccati?
Per i Freidkin tenere Ranieri è un boomerang.. Rischia di tirarli giù anche loro.. suggerisco di sostituirlo con Boniek
media punti gasperini:1,78
media punti ranieri: 2,04
Ma smettetela!
La state a racconta’ come ce dovesse esse un duello…
Ve piacerebbe, ma non è così.
Gli scazzi stanno a casa mia come a casa pure de vhi scrive questi articoli e non credo finiscano “o tu o io”!!!
Pensate alla salute che nu ve vedo bene.
FORZA ROMA
👍
Il tempo passa, gli anni passano, le liti a Trigoria si susseguono, cambiano gli interpreti, ma sempre 6° siamo, questo è il punto.
Tutto il resto è noia.
Claudio, Claudio…. Re di Roma e Testaccio… Sei come Nerone… Le tue tendenze narcisistiche sono venute fuori nel momento peggiore. Allenatore e giocatori hanno bisogno di tutto il nostro appoggio e soprattutto della società che tu rappresenti. Il tuo EGO ti è andato alla testa. Peccato. Sei una delusione enorme per me.
Ranieri se la poteva risparmiare questa uscita pubblica, perché I panni sporchi si lavano in famiglia. Io personalmente sto con Gasperini perché su alcuni punti a ragione. Ha chiesto un esterno alto a sinistra e gli hanno preso Zaragoza,. andava supportato anche perché quest’anno si poteva entrare tranquillamente in champions. E poi sul lato sanitario i nostri hanno tempi biblici nel recuperare dagli infortuni.
Chiudiamo ‘sta pratica e pensiamo a come battere la bergamasca sabato prossimo.
grazie
tutta la vita con Gasperini!Ranieri grande allenatore e grande core de Roma ma come dirigente (se così si può chiamare) lascia molto a desiderare e non solo x l infelice uscita di ieri! Gasperini è uno che ti sta addosso perché vuole che la squadra migliori sempre!e non mi pare abbia detto cose senza senso come i famosi 30 giocatori presi e ne giocano 3/4.se i Friedkin hanno un minimo di raziocinio lo confermano.al posto di Ranieri serve una vera figura dirigenziale tipo Marotta o Malago
Gasperini e Ranieri sono due personalità che non si possono discutere
Nella situazione specifica di questi giorni, per esprimere una valutazione ed, eventualmente, prendere posizione per l’uno o per l’altro, occorrerebbe avere le informazioni che nessuno possiede, forse neanche la proprietà
Quindi rimaniamo in attesa senza alimentare ulteriori tensioni
il bene della Roma prima di tutto
arriveranno Giuntoli e Totti?🤧
io non la vedo come una cosa negativa ma come un togliere ogni alibi a gasperini, della serie non è giusto che ti tiri fuori scaricando le colpe sugli altri, la responsabilità è anche tua, abbiamo fatto tutto di comune accordo e inoltre sapevi dei limiti del Fpp. e secondo me serve indirettamente a togliere alibi alla squadra.
Volevo solo aprire e chiudere una parentesi riguradante Mr. Ranieri: “Il 18 Maggio del 2025″, 70.000mila spettatori presenti all’Olimpico omaggiarono il tecnico con cori, applausi e una coreografia spettacolare” Indubbiamente avrà commesso degli errori ma in questi giorni ho letto troppe denigrazioni e insulti nei suoi confronti per non pensare a male Addirittura c’è chi vorrebbe cacciarlo via dalla Roma, neanche fosse il peggiore dei mali. Da tanta ipocrisia preferisco dissociarmi.
Ranieri a fare quella intervista secondo me ha sbagliato. Non puoi dire certe cose su una persona di una certa età con esperienza come Gasperini. secondo me hanno sbagliato il mercato sia Massara che Ranieri. Se prendi Gasperini lo devi seguire non puoi presentarti solo con giocatori mezzi rotti e ragazzini, qualcuno non dico buono ma,discreto glieli devi prendere.
… non un ex tecnico amato da noi tifosi, che deve esporsi su argomenti che si dovrebbero risolvere intorno ad un tavolo. Questa proprietà se vuole tenere il silenzio, lo faccia in modo coerente, senza far parlare altre figure per loro. E giustamente Ranieri non è il garante di Gasperini, anche se lo avesse consigliato lui, come advisor. E ad abbassare i toni dovrebbero essere anche Ranieri e Gasperini. Con questa uscita Ranieri ha evidentemente sbagliato, conosce bene la stampa romana…
Bene il faccia a faccia, ma vorrei che i Freedkins siano presenti e li tirassero per le orecchie perchè mi sembrano screzi da asilo nido. Il lavoro di un allenatore è anche farsi comprare i calciatori, quello di un dirigente è anche gurdare i bilanci , tirare l’acqua al proprio mulino per fare bella figura verso la proprietà e la piazza sta nelle regole del gioco, mettersi a litigare in pubblico invece è l’unica cosa veramente sbagliata di questa vicenda. A noi interessa la Roma.
da qualche parte gli stessi giornali parlano del clima Milan ???? Ieri negli spogliatoi dopo la figura fatta con l’udinese sono volate urla e ” cose” …. c’è una situazione difficilissima di Leao ed altri con Allegri……la società però ” ordina” di non dire nulla e lì nulla si dice…..e sono le stesse fonti che massacrano la Roma .Qui le ” analisi ” si sprecano e si millantano notizie e retroscena spesso inventati……che pena !!!
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Per far sbroccare Ranieri ce ne vuole veramente tanto ..ma veramente tanto….e tra Ranieri e Gasperini per quello che rappresenta e per quello che ha fatto alla Roma scelgo sicuramente il primo .Oltre a notare , ma non mi sorprende , molta irriconoscenza nei suoi confronti , dove , in ultimo ha rinunciato al sogno di qualsiasi Allenatore , Allenare la Nazionale per rimanere alla Roma . Mi Auguro che gli screzi si ricompongano e si vada comunque avanti con Gasperini .Sempre Forza Roma 💛❤️
Pare “Il Buono Il Brutto Il Cattivo”… ma a Trigoria!
Col duello finale, anzi il triello, invece che nel cimitero di Sad Hill sul prato dell’Agostino Di Bartolomei.
Massara-Sentenza è spacciato in partenza, Gasp, che fa Tuco, è in equilibrio precario sulla croce e col cappio al collo e Ranieri-il Biondo che “non tira se non coje” che poi all’ultimo lo salva ma se ne va “cavalcando” lontano verso Coverciano e la Nazionale!
Io credo che quello di Ranieri non sia stato uno sfogo occasionale, ma una scelta ponderata, non so se concordata o meno con la proprietà.
Ranieri ha voluto ricordare a Gasp che la situazione era chiara sin dall’inizio, ci sarebbero stati due mercati di sofferenza e poi, con la fine del SA, la possibilità di investire forte.
Nonostante le limitazioni sono stati portati tanti elementi, alcuni ottimi, alcuni da far crescere, altri hanno fallito.
Capita a tutti
Ricompattiamoci
Forza Roma
Ditemi in cosa sbaglia GasperiniMercato pessimo fatto da Massara con due buoni una manica di mezzi calciatori e un botto di soldi spesi tra ingaggi prestiti ed acquisti.Gestione degli infortuni pessima con Dybala che si scopre dopo due mesi avere un menisco rotto e se ne accorgono fuori da Trigoria.Comunicazione pessima con RANIERI sempre zitto nei momenti topici della stagione tra errori arbitrali e situazioni delicate di spogliatoio e TV solo Gasperini l’unico che ci ha messo la faccia SEMPRE
Siamo in piena CRISI ISTERICA.
Gasperini è Mister esigente , il sesto posto lo delude.
Gasp ha fatto tutto bene ? NO.
Alcuni calciatori sovraimpiegati in zone a loro non congeniali
altri calciatori non bene coinvolti
Il DS ha fatto tutto bene ? NO
Note le esigenze del Gasp , non soddisfatte a febbraio.
Ranieri ha fatto tutto bene ? NO
Poteva esporsi di piu , portare la calma in determinati momenti
Situazione sanabile ? SI
Ma serve collaborazione e unita fra squadra Mister Ds Ranieri e tifosi
assurdo, solo da noi due over 60 devono andare a discutere in TV invece di risolvere fra lavoro in privato, alimentando così i media (che non vedono l’ora di buttare fango su di noi) che diventano così lo strumento di questo scontro…
e poi… ci vogliono due giorni per fare questo incontro??? ma Ranieri ha parlato per se o per i Friedkin??? e nessuno rimane demoralizzato dall’unica certezza che esce, ossia che la ASRoma non ha ambizioni, neanche di andare in CL l’anno del centenario???
Gasperini si è rivelato un autentico fallimento in termini di gioco, coesione ambientale, valorizzazione di giovani. Completamente inadeguato.
ma tranquilli, diglielo Gaetano che sono tutte intenzioni dei media e che fra Gasp e Ranieri c’è dubbia totale…
la cosa che mi delude e demoralizza di più e il ridimensionamento del Romanista…
non ho letto, ma a dire il vero neanche nella realtà, un tifoso che ambisse a lottare per li scudetto… solo per arrivare al quarto posto per incassare i soldi della CL…
Secondo me l’uscita di Ranieri potrebbe essere causata dalle ultime notizie di questi giorni: Gasperini interessa al Napoli come sostituto di Conte e Rios possibile nuovo rinforzo napoletano.
Se ha perso la pazienza un motivo ci sarà, non mi sembra un folle e una persona attaccata alla poltrona.
Per I fenomeni che vogliono Allegri, preso 3 pere ieri con una rosa molto più forte Della Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.