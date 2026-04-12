Gasperini blinda Pellegrini: il rinnovo tra le condizioni per restare

Il futuro della Roma passa anche da una scelta precisa: trattenere Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Gian Piero Gasperini avrebbe inserito la permanenza del numero 7 tra le condizioni per proseguire la propria avventura in giallorosso.

Una posizione significativa, soprattutto considerando che il rapporto tra tecnico e giocatore non era partito nel migliore dei modi. Col tempo, però, l’allenatore avrebbe rivisto il proprio giudizio, arrivando a considerare Pellegrini un elemento da cui ripartire, al punto da proteggerlo anche rispetto alle ipotesi di rivoluzione interna legate alle strategie della proprietà.

La situazione resta comunque legata a un nodo economico. Il club, infatti, avrebbe posto condizioni precise per il rinnovo: il capitano dovrebbe accettare un sostanziale ridimensionamento dell’ingaggio, passando dagli attuali 6 milioni a circa 3.

Un passaggio delicato, che intreccia valutazioni tecniche e sostenibilità finanziaria. E che, secondo quanto emerge, potrebbe incidere non solo sul futuro del giocatore, ma anche su quello dell’allenatore.

Fonte: La Repubblica