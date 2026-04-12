Gasperini blinda Pellegrini: il rinnovo tra le condizioni per restare

Il futuro della Roma passa anche da una scelta precisa: trattenere Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Gian Piero Gasperini avrebbe inserito la permanenza del numero 7 tra le condizioni per proseguire la propria avventura in giallorosso.
Una posizione significativa, soprattutto considerando che il rapporto tra tecnico e giocatore non era partito nel migliore dei modi. Col tempo, però, l’allenatore avrebbe rivisto il proprio giudizio, arrivando a considerare Pellegrini un elemento da cui ripartire, al punto da proteggerlo anche rispetto alle ipotesi di rivoluzione interna legate alle strategie della proprietà.
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La situazione resta comunque legata a un nodo economico. Il club, infatti, avrebbe posto condizioni precise per il rinnovo: il capitano dovrebbe accettare un sostanziale ridimensionamento dell’ingaggio, passando dagli attuali 6 milioni a circa 3.
Un passaggio delicato, che intreccia valutazioni tecniche e sostenibilità finanziaria. E che, secondo quanto emerge, potrebbe incidere non solo sul futuro del giocatore, ma anche su quello dell’allenatore.
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Fonte: La Repubblica
ve prego! BASTA! ma pure pe lui! altri 3 anni a prendese le colpe de tutti?
ma possibile che famiglia e amici non glielo dicono? capisco tutti gli avvoltoi a cui fanno piacere magliette, biglietti e cene al ristorante! NO BASTA! ve prego! BASTA non è, e non sarà MAI un atleta in grado di giocare al alti livelli, su 50 passaggi ricevuti 46 sono retropassaggi, 3/4 prova a puntare la porta, aspetta il fallo da dietro e crolla a terra! na tristezza! ogni tanto je dice bene col “piattone”.
Perfetto, no? Se fosse vero sarebbe davvero una cosa assurda, che si porterebbe dietro anche i rinnovi di Cristante e magari Elsha.
Accettabile solo se avesse anche IMPOSTO l’acquisto di tre titolari nei loro ruoli.
E a loro ingaggio dimezzato.
Nel caso ci salutiamo tranquillamente tra a Giugno con tutti,
Grazie e in bocca al lupo 🙂
fosse vero, fiducia a gasperini quindi rinnovo di un anno a pellegrini.
poi se non si arriva in champions allora a giugno 2027 se ne vanno sia pellegrini che gasperini
Pellegrini lo vonno fa’ Presidente della Repubblica tra un po’….
Me fate ride!
Ma chi è quel pazzo che “s’empicca da solo” nel proprio lavoro pe’ ‘npuntasse su na cosa?!
E se c’avevamo TOTTI s’evirava?!
Gasperini le proverà tutte per anna’ ‘n Champions, e se deve sfankulare pure Svilar lo farà, ED È GIUSTO!!!
Una volta che abbiamo uno che non cerca scuse (e ne avrebbe, perché la disponibilità di rosa di quest’anno è stata una delle più scarse dei miei primi 53 anni!)
FORZA ROMA
se questo è vero (e o dubito ) con tutta la stima che ho per Gasp ,può felicemente andare via co ste richieste mediocri.
non può essere vero, ma se lo fosse allora arrivederci a tutti e due!! Basta !!
La dirigenza ha scelto, la piazza ha accettato Gasp? E allora seguiamo Gasp. Inutile prendere un allenatore e poi azzopparlo cercando di imporgli le nostre idee. Poi saranno i risultati a decretare il suo successo o la sua sconfitta , ma non possiamo fornirgli l’alibi di non avergli premesso di fare il suo lavoro. Quindi decida lui chi resta e chi va via dei calciatori e scelga lui chi acquistare . La società deve solo far quadrare i conti dietro le quinte in silenzio.
via gasp allora subito
Andiamo avanti così, facciamoci del male……
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.