Calciomercato Roma, prende quota la candidatura di Giuntoli come nuovo ds: Massara traballa – VIDEO!

La Roma potrebbe cambiare volto anche in dirigenza. Il futuro di Frederic Massara nel ruolo di direttore sportivo è tutt’altro che scontato, e la sua posizione resta sotto osservazione in vista della prossima stagione. A pesare, secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, sarebbe il rapporto non particolarmente positivo tra il ds e Gian Piero Gasperini.

Sul fronte opposto, cresce invece l’intesa tra il tecnico e Cristiano Giuntoli, ex dirigente di Juventus e Napoli, attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova sfida. Un profilo che si starebbe consolidando come candidato concreto in casa giallorossa, anche se la parola finale spetterà alla famiglia Friedkin.

La situazione è ancora in evoluzione, ma i segnali che arrivano da Trigoria indicano una società pronta a rimettere mano anche alla struttura dirigenziale, non solo alla rosa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tandem Gasperini-Giuntoli possa diventare realtà.



Fonte: Matteo Moretto / Youtube