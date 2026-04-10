FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 10 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Alajbegovic, duello Milan-Roma

Kerim Alajbegovic continua ad attirare l’interesse dei club italiani: Roma e Milan lo seguono da vicino, con i rossoneri pronti a un possibile blitz. Il classe 2007 tornerà al Bayer Leverkusen, che ha esercitato il riacquisto dal Salisburgo per 8 milioni, ma è destinato a partire. Ala sinistra rapida e tecnica, può giocare anche a destra o da seconda punta. (Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – Da Koné a Wesley. Ecco i titolari dal mercato

Gasperini critica le strategie recenti della Roma: “Negli ultimi due anni sono arrivati trenta giocatori, ma solo quattro o cinque giocano”. Tra i nuovi, solo Koné, Soulé, Hermoso, Wesley e Malen sono titolari stabili. Il tecnico è chiaro: “Meglio una rosa con pochi elementi ma di qualità”. (Il Tempo)

Ore 8:15 – Roma-Pisa, le probabili formazioni dei quotidiani

La Roma cerca punti Champions contro il Pisa e punta su Ghilardi al posto dell’infortunato Mancini, con Hermoso e Ndicka davanti a Svilar. Sulle fasce Çelik è certo del posto, ballottaggio aperto tra Rensch e Tsimikas, con i quotidiani che si dividono su chi dei due giocherà. A centrocampo Pisilli-Cristante per tutti, anche se resta il dubbio El Aynaoui. Davanti Malen con Pellegrini e Soulé a supporto. (Gasport / Corsport/ Corsera / Il Messaggero / Il Tempo)

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