Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028: l’annuncio ai giocatori prima dell’allenamento – VIDEO

Luciano Spalletti e la Juventus continuano insieme. Il tecnico ha ufficializzato il prolungamento del proprio contratto fino al giugno 2028 attraverso un video pubblicato sui canali social del club, scegliendo di comunicare la notizia direttamente ai calciatori prima della seduta di allenamento — un gesto che dice molto sul tipo di rapporto che vuole costruire con il gruppo.

Nel suo discorso, Spalletti ha ripercorso i primi sette mesi trascorsi a Torino, spiegando la natura dell’accordo iniziale: “Mi avevano proposto questo contratto, era un modo per dirci frequentiamoci un po’, conosciamoci e a fine anno saremo liberi di decidere”. Una formula di reciproca valutazione che evidentemente ha dato esito positivo.

A convincerlo, in particolare, è stata la coesione che ha trovato nello spogliatoio: “Più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vedo voi, vedo la Juve“. Parole che restituiscono l’immagine di un allenatore che si è sentito a proprio agio nell’ambiente bianconero.

A chiudere il momento, una battuta nel segno del suo stile. Rivolgendosi a fotografi e operatori video presenti, Spalletti ha congedato tutti con una frase colorita: “Ora naturalmente ci si leva dai co*****i, detto bene, e ci fate allenare. Su, dai, forza, ad allenarsi!”.

First to know. Always the team. Spalletti 2028 – it starts right here ⚪️⚫️ pic.twitter.com/plabGzGajv — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 10, 2026

Redazione GR.net