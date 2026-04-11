Scontro totale Ranieri-Gasperini. Gasport: “Uscita sbagliata in forma e sostanza”, Il Tempo: “Punto di non ritorno”, Corsera: “Ne resterà solo uno”

Da voci di corridoio a realtà conclamata. Nel giro di pochi giorni, il rapporto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini è passato da tensione latente a scontro aperto, con i principali quotidiani concordi nel descrivere una frattura ormai evidente all’interno della Roma.

Secondo Il Tempo, il botta e risposta tra i due rappresenta un punto di non ritorno. Dopo le critiche del tecnico all’operato del club, è arrivata la replica dura di Ranieri, letta come un messaggio diretto e senza possibilità di equivoci. Il quotidiano sottolinea come la distanza tra le parti appaia difficilmente colmabile, con l’ex allenatore pronto anche a farsi da parte qualora la sua linea non fosse condivisa dalla società.

Sulla stessa linea il Corriere della Sera, che evidenzia come il “rumore” delle parole di Ranieri abbia finito per oscurare completamente il successo contro il Pisa. Le dichiarazioni del senior advisor vengono interpretate come un vero e proprio aut aut, rafforzato da frasi che rimarcano il suo ruolo all’interno della società e il coinvolgimento nelle scelte tecniche, fino a mettere implicitamente in discussione la posizione dell’allenatore.

Più articolata l’analisi della Gazzetta dello Sport, che si sofferma su tempi, modi e contenuti dell’intervento di Ranieri, criticandolo apertamente. Il quotidiano parla di una “voragine” aperta nel momento meno opportuno, con la squadra ancora pienamente in corsa per un obiettivo importante. Dubbi anche sulla scelta di rendere pubblici determinati retroscena, come la gerarchia delle opzioni per la panchina, considerata una mossa che rischia di indebolire sia il tecnico sia l’immagine del club. Sullo sfondo resta poi un interrogativo pesante: Ranieri ha parlato a titolo personale o come espressione diretta della proprietà?

Anche Il Messaggero insiste sulla durezza dei toni, parlando di una risposta “frontale” e destinata a lasciare strascichi. Le parole del dirigente vengono lette come una presa di posizione netta, con riferimenti diretti alle scelte di mercato e alla gestione tecnica che alimentano ulteriormente la tensione. In questo contesto, il campo passa inevitabilmente in secondo piano. La vittoria contro il Pisa e la tripletta di Malen restano sullo sfondo, mentre il dibattito si concentra su un equilibrio interno che appare sempre più fragile.

Il quadro che emerge dalle ricostruzioni dei quotidiani è chiaro: la Roma si trova davanti a un bivio, con una frattura interna che appare insanabile e che rischia di incidere proprio nel momento più delicato della stagione. E con la sensazione che, da qui a fine campionato, non saranno solo i risultati a determinare le scelte future.

Fonti: Gasport / Corsera / Il Messaggero / Il Tempo